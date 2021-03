Miten Pohjois-Savosta saadaan hiilineutraali? - ilmastotiekartta kommentoitavana 8.4.2021 saakka

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 29.1.2021 29.1.2021 09:29:13 EET | Tiedote

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,24. Pinta on laskenut 12 cm kuukaudessa. Nyt taso on 21 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Kallaveden lisäjuoksutukset on lopetettu 2 viikkoa sitten. Pinnanlasku jatkuu seuraavat 2 kuukautta ja tarvittaessa lisäjuoksutus aloitetaan uudestaan. Iisalmen reitillä Onki- ja Poroveden pinnat ovat luparajoissa. Nyt uuden säännöstelyluvan mukaisesti ei vielä aloiteta pintojen alentamista kevättulvaa varten. Juoksutukset ovat kohtalaisen pakkasjakson myötä tasaantuneet. Myös Nilsiän reitillä Syvärin ja Vuotjärven pinnankorkeudet ovat hieman ajankohdan keskimääräistä suurempia, mutta juoksutukset ovat hetkeksi rauhoittuneet. Juojärvellä pinta on ajankohdan keskimääräisellä tasolla. Näiden vesistöjen säännöstelyluvissa on edelleen pakollinen kevätkuoppa, joten pintoja alennetaan kevään edetessä. Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 42 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema o