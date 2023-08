Miten sähkölämmittäjä voi varautua vaihteleviin sähkön hintoihin?

Sähköpattereilla tai suoralla sähköllä lämpiävällä lattialämmityksellä varustetussa omakotitalossa tai mökissä ilmalämpöpumppu on helppo tapa vähentää sähkönkulutusta. Motivan energia-asiantuntijoiden mukaan tämä voi merkitä kymmenien prosenttien säästöä lämmityskustannuksissa.

Uuden laadukkaan ilmalämpöpumpun vuotuinen lämpökerroin on noin neljä, eli yhdellä kilowatilla ostettua sähköä voidaan kotiin saada jopa neljä kilowattia lämpöä. Sähköpatterilla lämmitettäessä yksi ostettu kilowatti tuottaa vain sen yhden kilowatin lämpöä.

”Hyvä hyötysuhde on vain yksi osa modernin lämpöpumpun eduista. Sähkön hintojen vaihdellessa yhä tärkeämpi asia on lämmitykseen helppo ohjelmointi ja etäohjaus, joka mahdollistaa kulutuksen vähentämisen vuorokauden kalleimpina tunteina”, kertoo Daikinin tekninen päällikkö Jussi Kummu.

Tuntihinnoitellun sähkön seuraavan päivän hinnat julkaistaan päivittäin kello 14 jälkeen. Tyypillisesti sähkö on edullisinta aamuyön tunteina, mutta esimerkiksi elokuussa tuntihinnat ovat nousseet hetkittäin hyvinkin korkeiksi, kun sekä siirtoyhteyksiä että voimaloita on ollut yhtä aikaa remontissa ja samalla tuulivoiman tuotanto on ollut vähäistä.

Pörssisähkösopimuksen tehneet sähkön käytäjät maksavat kunkin tunnin aikana kulutetusta sähköstä juuri senhetkisen pörssihinnan mukaan. Myös niin sanoituissa kulutusvaikutussopimuksissa sähkölaskuun voi vaikuttaa ohjaamalla kulutusta pois vuorokauden kalleimmilta tunneilta.

”Yksinkertainen ohje on, että lämmitä muutama aste korkeampaan lämpötilaan kun sähkö on halpaa ja laske pyyntilämpötilaa, kun sähkö on kalleimmillaan. Etäohjattavalla lämpöpumpulla tämän voi tehdä älypuhelimen sovelluksella mistä tahansa ja milloin tahansa”, Kummu neuvoo.

Lämpöpumppu vähentää koko lämmityskauden energiankulutusta

Ulkoilman lämpötila on +10 °C ja -10 °C välillä yli 200 päivää vuodesta kaikkialla Suomessa. Tällaisissa lämpötiloissa uudenaikaisen ilmalämpöpumpun hyötysuhde on erinomainen. Jussi Kummu korostaa, että myöskään pakkaspäivät eivät syö modernin ilmalämpöpumpun kannattavuutta.

”Ilmalämpöpumpun hyötysuhde on parhaimmillaan pikkupakkasilla, mutta pakkaspäivät eivät romahduta koko lämmityskauden hyötysuhdetta. Koteja lämmitetään eteläisessäkin Suomessa yli kahdeksan kuukautta vuodesta ja säästöä tulee koko kauden ajan”, Kummu toteaa.

Jos kotona on sähkökattila ja vesikiertoinen keskuslämmitys, kannattaa lämmönlähteeksi vaihtaa ilma-vesilämpöpumppu tai maalämpöpumppu. Se vähentää energiankulutusta merkittävästi ja on helppo asentaa vanhaankin rakennukseen.

”Oikein valitulla, modernilla ilma-vesilämpöpumpulla voidaan lattialämmitykseen tai puhallinkonvektoreihin yhdistettynä saada vielä 25 asteen pakkasella lähes puolet tarvittavasta lämpöenergiasta ulkoilmasta. Koko lämmityskauden aikana lämpökertoimessa päästään helposti neljän tasolle, jolloin sähköä säästyy merkittävästi”, Kummu sanoo.

Daikinin maalämpöpumpuilla vuosilämpökerroin on vielä tätäkin parempi, koska ulkoilman lämpötila ei vaikuta energiakaivon lämpötilaan.

Sähkölämmittäjän muistilista