Miten siirtoväki sopeutui Suomen ruotsinkielisille alueille?

"Valokuvaaminen on tappamista." Marisha Rasi-Koskisen uuden romaanin ytimessä on kertojan vastuu 10.8.2020 15:32:51 EEST | Tiedote

Marisha Rasi-Koskisen aikuisille kirjoitettu REC on kunnianhimoinen romaani, jota kirjailija on työstänyt vuosien ajan. Sen ytimessä on ajatus tarinankertojan vastuusta toisia kohtaan.