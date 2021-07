Miten varaudun ennalta koronarokotuksen sivuoireisiin?

GSK / GSK Consumer Healthcare:

GSK on tiedelähtöinen terveydenhuoltoalan yritys, jolla on erityinen tarkoitus: auttaa ihmisiä tekemään enemmän, voimaan paremmin ja elämään pidempään. Meillä on kolme globaalia liiketoimintaa: reseptilääkkeet, rokotteet ja itsehoitotuotteet.

GSK Consumer Healthcare on yksi maailman suurimmista kuluttajaterveydenhuollon yrityksistä. Omistamme joitakin maailman suosituimpia terveysalan tuotemerkkejä, joihin kuuluvat Sensodyne, Voltaren, parodontax, Panadol, Corega (Polident) ja Otrivin. Nämä tuotemerkit menestyvät yli 100 maassa ympäri maailman, koska ne viestivät intohimostamme tieteen takaamaan laatuun. Tuotteitamme innoittavat miljoonien päivittäin apteekeissa, supermarketeissa, kaupoissa tai verkossa asioivien ihmisten todelliset tarpeet. Lisätietoja on osoitteessa www.gsk.com