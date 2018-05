MM-kisojen maali-ilottelu hyvin hallussa vedonlyöjillä – kertoimet eivät ole räjähtäneet maalilukujen mukana

Osavuosikatsaus Q1/2018: Veikkaus panostaa pelaamisen hallinnan välineisiin 9.5.2018 08:00 | Tiedote

Veikkauksen osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2018: Liikevaihto 805,6 milj. euroa (–1,0 %). Tulos 256,0 (+2 %). Haaveilupelien liikevaihto kehittyi positiivisesti (303,5 milj. euroa, +4,2 %). Erityisesti Eurojackpotin vuosi alkoi hyvin (76,8 milj. euroa +30,1 %). Digitaalinen pelaaminen kasvoi 10 prosenttia. Liikevaihdosta 56,1 % tuli myyntipaikoista ja 43,9 % digitaalisista kanavista. Verkkopelaamisen uusi pelirajoituskokonaisuus on otettu käyttöön. Yli miljoona asiakasta on asettanut itselleen rahansiirtorajan. 44,9 % pelaamisesta on tunnistautunutta (+4,0 %-yksikköä). Toimitusjohtaja Olli Sarekoski: ”Veikkauksen vuosi 2018 on käynnistynyt odotusten mukaisesti, ja olemme keskittyneet uusien vuoden 2017 lopussa julkaistujen vas­tuullisen pelaamisen työkalujen käyttöönottoon. Veikkaus julkaisi viime joulukuussa kansainvälisesti vertaillen ainutlaatuisen netti­pelaamisen pelirajoituskokonaisuuden, johon kuuluvat yhtenäiset, kaikille pakolliset rahansiirto- ja tappiorajat. Pelirajat ovat s