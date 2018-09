Mobiili-internetin, online-videon ja sosiaalisen median kuluttaminen Suomessa kasvoivat räjähdysmäisesti

Markkinointiviestintäkonserni Dentsu Aegis Networkin tekemän Consumer Connection System (CCS) -tutkimuksen mukaan suomalaisten mobiilinetin ja sosiaalisen median käyttö on hurjassa kasvussa. CCS selvittää kattavasti 15-74-vuotiaiden suomalaisten mediankäyttöä, asenteita ja kiinnostuksen kohteita.

CCS-tutkimuksen mukaan keskivertosuomalaisen mediapäivästä suurin osa kuluu internetin parissa. Internet, eri laitteilla käytettynä, vie mediapäivästä jo liki puolet, 42 %. Viikkotasolla mobiili-internetin parissa käytetty aika on kasvanut 87 % ja sosiaalisen median palveluihin käytetty aika 52 % verrattuna kahden vuoden takaiseen CCS 2016 -dataan.

Suurista mediakanavista sekä radio, televisio että sanoma- ja aikakauslehdissä muutokset ovat marginaalisia, eivätkä ne vaikuta näiden medioiden vaikuttavuuteen.

- Sanomalehtiä kuluttaa esimerkiksi 75 % suomalaisista viikkotasolla ja televisiossa mainontaa huomataan edelleen parhaiten. Ajankäytössä nämä isot kanavat ovat kuitenkin laskusuunnassa, Dentsu Aegis Networkin Insight Lead Maria Riala kommentoi.

5 500 vastaajan otoksessa tutkittiin tällä kertaa erityisen tarkkaan ulkomainontaa, jossa varsinkin personoitu ulkomainonta on tehokas tapa tavoittaa kuluttajia. Esimerkiksi 25 % suomalaisista miettii työmatkallaan sitä, mitä ruokaostoksia aikoo tehdä ja CCS-tutkimuksen mukaan 68 % suomalaisista kokee mainoksen sijaintiin liittyvät räätälöidyt viestit kiinnostaviksi.

Online-videopalvelut ovat hyvin suosittuja; käytetyin näistä on Yle Areena, jota käyttää ainakin joskus 69 % suomalaisista ja jonka käyttö on muihin palveluihin verrattuna hyvin tasaista eri ikäryhmissä. 15-24-vuotiaissa online-videon katselu (71 minuuttia päivässä) meni nyt ensi kertaa lineaarisen television katselun ohi (52 minuuttia päivässä).

- Nuorimmilla ikäryhmillä myös YouTube ja Netflix korostuvat paljon, ja erityisesti siellä käytön useus viikossa on huipussaan. Keskimäärin 15 % suomalaista katsoo Netflixistä yli kolme ohjelmaa viikossa.

Sosiaalisen median käyttö uusille tuntiluvuille

Sosiaalisen median palveluista suurimmat kasvuprosentit ovat Instagramilla (106%) ja Snapchatilla (180%) verrattuna kahden vuoden takaiseen tutkimukseen.

- YouTube, Twitter, LinkedIn ja Facebook kasvoivat kaikki myös parikymmentä prosenttia jokainen. Facebook säilytti reilusti asemansa Suomen suosituimpana sosiaalisen median palveluna. Facebookin 19 % kasvu tuli erityisesti ikäryhmissä 35-ikävuodesta ylöspäin, ja ainoastaan ikäryhmässä 15-24-vuotiaat YouTube meni täpärästi Facebookin ohi.

- Nyt on myös selvää, että Instagramista on kasvanut suuri massakanava, joka tavoittaa viikkotasolla 33 % suomalaisista ja kuukausitasolla 1,5 miljoonaa suomalaista, Dentsu Aegis Networkin Director of Social & PR Heli Ruotsalainen kertoo.

Sosiaalisen median kanavien kasvua selittää myös muun muassa Facebook Messengerin suosio, sekä uusien palveluiden kuten Jodelin tuleminen markkinoille.

- Lisääntynyt käyttöaika johtuu muun muassa päällekkäiskäytöstä: televisiota ei enää vaan tuijoteta passiivisena, vaan samalla ollaan myös somekanavissa läsnä, Ruotsalainen summaa.

Alueelliset erot somekäytössä pitkin Suomea ovat merkittäviä. Etelä-Suomessa LinkedIn ja Twitter ylikorostuvat, maaseudun pienemmillä paikkakunnilla Facebook ja YouTube ovat valta-asemassa. Ammateissa IT-alalla työskentelevät löytyvät LinkedInistä ja Twitteristä, hoitoalalla työskentelevät Instagramista ja Facebookista, opettajat puolestaan Pinterestistä.

B2B-päättäjäkin on vain ihminen

Tutkimuksessa selviää myös B2B-päättäjien mediakäyttö. Klassikkosanonta siitä, että B2B-päättäjäkin on vain ihminen, pitää edelleen paikkaansa. B2B-johtaja ei seuraa sosiaalisessa mediassa yhtä paljon julkisuudesta tuttuja kuin muu kansa, mutta viettää aivan samaan tapaan aikaa kauppakeskuksissa, lehtien, TV:n ja radion parissa.

- Kulttuuritapahtumat hieman korostuvat tässä ryhmässä muuhun väestöön nähden. Somekanavista ykkönen on LinkedIn ja mainonnan vaikuttavuudesta puhuttaessa lentokenttä nousee esiin oivana paikkana tavoittaa B2B-päättäjä, Riala kertoo.