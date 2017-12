MobilePay käy pian Verifonen laitteissa – ensimmäisinä mukaan Fazer ja Taco Bell

MobilePay ja Verifone ovat sopineet laajan yhteistyön aloittamisesta. Ensimmäiset Verifonen päätteet alkavat ottaa maksuja vastaan keväällä 2018.

Danske Bankin ja Verifonen uuden pohjoismaisen yhteistyösopimuksen ansioista MobilePay voidaan ottaa käyttöön maksutapana Pohjoismaiden laajimmassa maksupääteverkossa. Mobiilimaksamisesta tulee näin aikaisempaa helpompaa niin kaupoille kuin kuluttajillekin.

Verifonen tavoitteena on tuoda ensimmäisiin kauppoihin MobilePay-maksaminen jo huhtikuussa 2018.

”Tuomme keväällä yhdessä MobilePayn kanssa uuden maksutavan kivijalkamyymälöihin. Jatkossa kuluttajat voivat käyttää maksamiseen myös MobilePay-sovellusta niissä kivijalkamyymälöissä, joissa on käytössä Verifonen maksuratkaisut”, sanoo Verifone Finland Oy:n toimitusjohtaja Martin Gutekunst.

Kauppiaille uusi maksutapa mahdollistaa entistä laajemman valikoiman maksutavoissa.

”MobilePay on varteenotettava maksuvaihtoehto myymäläympäristössä ja se nopeuttaa maksutapahtumien tekemistä kassoilla.”

Verifone on Pohjoismaiden suurin maksupäätteiden toimittaja 60 prosentin markkinaosuudellaan, ja sen päätteitä on käytössä yhteensä noin 400 000. Maailmanlaajuisesti Verifonen maksupäätteitä on käytössä noin 29 miljoonaa.

Ensimmäisten joukossa mukana tulevat olemaan Fazer Food Services ja Restelin Taco Bell -ravintolat.

Fazer Food Servicesin useassa ravintolassa on MobilePay-maksaminen mahdollista erillisen tunnistimen avulla, ja erityisesti korkeakouluopiskelijat ovat ottaneet maksutavan omakseen.

“Olemme keväästä lähtien testanneet MobilePay-maksamista ja odotamme sen suosion kasvavan erityisesti opiskelijaravintoloissamme. Erityisesti opiskelijatunnistettu maksaminen on tuonut nopeutta ja hyötyjä, sillä opiskelijakorttia ei tarvitse näyttää erikseen, kun maksaa MobilePayllä. Odotamme mielenkiinnolla pääsevämme Verifonen myötä laajentamaan tätä maksutapaa myös muihin ravintoloihimme”, sanoo kehityspäällikkö Eija Andström-Saarinen Fazer Food Servicesiltä.

Restel ottaa ratkaisun ensiksi käyttöön Suomen Taco Bell -ravintoloissa. Tänä vuonna ravintoloita on avattu kolme, ja ketjun laajenemistavoitteet ovat korkealla: pitkän tähtäimen suunnitelmissa on tehdä ketjusta maanlaajuinen.

”Mobiilimaksaminen on nykyaikaa, ja haluamme mahdollistaa ravintola-asiakkaillemme huomisen päivän joustavaa maksamista. Restelissä panostamme uusiin maksutapoihin kassajärjestelmissä, joten olemme teknisesti hyvin mobiiliajassa mukana”, Restel Oy:n järjestelmäpäällikkö Janne Koivula kertoo.

Kumppanuus tukee MobilePayn käytön kasvua Suomessa

Yhteistyö tukee MobilePayn nopeaa kasvua Suomessa, jossa MobilePay-käyttäjämäärät ovat kasvaneet hyvää vauhtia: sovellus on ladattu yli 700 000 kertaa. Latauksissa on ollut 95 prosentin kasvu vuoden 2017 aikana. MobilePay on maksuton ja kaikkien pankkien asiakkaille avoin.

Danske Bankin MobilePay myynti- ja kumppanuustiimin johtajan Noona Puusniekan mukaan Verifone on maksupäätteiden selvä markkinajohtaja sekä kattavuuden että innovaatioiden osalta.

”Verifonen ratkaisu tekee MobilePay-maksamisesta entistäkin helpompaa, ja uskon yhteistyön lisäävän MobilePayn käyttöä Suomessa. Kauppojen kannalta merkittävin hyöty on mahdollisuus käsitellä kaikkia maksutapoja samalla maksupäätteellä”, sanoo Puusniekka.

Verifonen maksupäätteet pystyvät käsittelemään MobilePay-maksuja Verifonen toimittaman Bluetooth-sirun avulla. Toiminnosta veloitetaan joko pieni kuukausittainen lisämaksu, tai se sisällytetään kauppiaan ja Verifonen palvelusopimukseen. Liikkeellä on myös oltava kauppiassopimus MobilePayn kanssa.