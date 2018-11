MobilePay käytössä jo useissa S-ryhmän kaupoissa

Mobiilimaksuratkaisu MobilePayn käyttöönotto on aloitettu S-ryhmän päivittäistavarakaupoissa. Mobiilimaksaminen onnistuu jo noin 60 kaupassa ja kaikki S-ryhmän päivittäistavarakaupan toimipaikat saadaan mukaan maaliskuuhun 2019 mennessä. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Suomessa mobiilimaksaminen onnistuu maksupäätteissä Bluetooth Low Energy (BLE) -tekniikalla.

Innokkaimmat mobiilimaksamisen edelläkävijät ovatkin jo huomanneet, että MobilePay-sovellukseen voi jo lisätä Bonuksen tunnistautumalla S-ryhmän asiakasomistajaksi. Syksyn aikana S-ryhmän toimipaikoissa on aloitettu MobilePay-käyttöönotto, jossa edetään kauppa ja kassa kerrallaan. Käyttöönotto on hyvässä vauhdissa ja MobilePaylla voi maksaa jo noin 60 S-ryhmän päivittäistavarakaupassa. Listaan kuuluu Prismoja, S-marketteja, Saleja ja Alepoita jokaisen osuuskaupan alueelta ja ajantasaisen toimipaikkatiedon voi tarkistaa S-kanavalla osoitteessa www.s-kanava.fi/mobilepay.

- Kiinnostus mobiilimaksamiseen on kasvussa ja on hienoa, että voimme laajassa 1000 päivittäistavarakaupan verkostossamme mahdollistaa uuden modernin maksutavan asiakkaillemme. MobilePay on meille luonteva kumppani, koska sovellus toimii kaikilla älypuhelimilla ja kaikkien pankkien korteilla. Mobiilisti toimii nyt myös S-ryhmän Bonus, sanoo CFO Jari Annala SOK:lta.

Bonusta saadakseen asiakkaan täytyy kerran tunnistautua S-ryhmän asiakasomistajaksi MobilePay-sovelluksessa. Tämän jälkeen sovellus muistaa tiedon asiakasomistajuudesta ja ostoksista kertyy Bonus riippumatta valitusta maksukortista. Tunnistautumisen jälkeen MobilePay-sovellus muistaa myös muut asiakasomistajan valitsemat palvelut, kuten sähköisen kuitin. S-ryhmän maksutapaetua kertyy, jos asiakasomistaja on tunnistautumisen lisäksi valinnut maksukortiksi S-Etukortti Visan.

- Etsimme jatkuvasti uusia tapoja entisestään helpottaa ihmisten arkea. MobilePay sujuvoittaa asiointia kassoilla, kun maksuun riittää yksi pyyhkäisy, eikä S-Etukorttia tarvitse kaivaa erikseen esiin saadakseen Bonusta. Maksupäätteitämme päivitetään tukemaan BLE-tekniikkaa ja yhdessä MobilePayn kanssa tuomme nyt tämän ratkaisun ensimmäisinä Suomeen, kertoo Annala.

Asiointi nopeutuu, kun asiakas voi maksupäätteen ohi kävellessään avata MobilePay-sovelluksen, osoittaa puhelinta maksupäätettä kohti ja siirtyä pakkaamaan ostoksiaan. Kun kaikki ostokset on luettu, ei kassalle tarvitse palata vaan maksa-pyyhkäisy oman puhelimen näytöllä riittää.

- MobilePayn käyttäjämäärä on tänä vuonna lähes tuplaantunut vuoden alun määrään verrattuna ja tammi-lokakuussa tehdyt maksutapahtumat kasvaneet 150 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. S-ryhmän verkosto tuo mobiilimaksamisen ihmisten arkeen: perheen päivittäisiin ostoksiin. Vuosi 2019 tulee olemaan mobiilimaksamisen lopullinen läpimurto Suomessa, iloitsee MobilePay Finlandin toimitusjohtaja Anniina Heinonen.

MobilePay-sovellus keskustelee esimerkiksi sähköisten kuittien osalta sujuvasti S-mobiilin kanssa, joka uusiutuu alkuvuodesta 2019. S-mobiilin uudistuessa S-Pankki luopuu samalla Siirto-palvelusta. MobilePayn ollessa S-ryhmän valinta, myös S-Pankki keskittää mobiilimaksamisensa MobilePayhin.

- Tutkimme huolella mobiilimaksamisen eri vaihtoehtoja ja MobilePay osoittautui parhaaksi. Kahden rinnakkaisen järjestelmän ylläpito taas ei pidemmän päälle ole kannattava ratkaisu, joten olemme päättäneet luopua Siirto-palvelusta, kertoo toimitusjohtaja Pekka Ylihurula S-Pankista.

Näin maksat MobilePaylla S-ryhmän päivittäistavarakaupoissa:

1. Lataa MobilePay puhelimeesi omasta sovelluskaupastasi

2. Rekisteröi sovellus ja liitä siihen valitsemasi maksukortit

Käyttämällä maksukorttina S-Etukortti Visaa (debit tai credit) ja aktivoimalla Bonuksen varmistat myös maksutapaedun.

3. Aktivoi Bonus Kortit/Jäsenkortit-välilehdellä.

HUOM. Bonus on aktivoitava erikseen, vaikka olisit ladannut maksukortiksi S-Etukortin.

4. Tarkista, missä voit jo maksaa MobilePaylla

Sivustolle www.s-kanava.fi/mobilepay päivittyy jatkuvasti ajantasainen tieto toimipaikoista.