MobilePaylla tehdään yli miljoona siirtoa kuukaudessa – vuonna 2018 siirrettiin yli 260 miljoonaa euroa

MobilePay kasvoi ja rikkoi ennätyksiä kaikilla alueilla vuonna 2018. Sovelluksella tehdyt siirrot ovat tuplaantuneet viime vuodesta. Nyt siirtoja tehdään yli miljoona kappaletta kuukaudessa. Sovelluksella siirrettiin yhteensä yli 260 miljoonaa euroa, joka on 140 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017.

MobilePay kasvoi vuonna 2018 kaikilla rintamilla. Mobiilimaksusovellus kasvoi siirtomäärissä, siirretyissä euroissa, käyttäjissä ja käyttöpaikoissa mitattuna. Vuoden 2018 aikana MobilePay on kasvanut selvästi suurimmaksi maksusovellukseksi Suomessa.

Siirtojen määrä kasvoi vuoden aikana 140 prosenttia yhteensä 9,2 miljoonaan siirtoon. Viimeisen vuosineljänneksen aikana kuukausikohtainen siirtomäärä nousi miljoonaan. Myös siirrettyjen eurojen määrä kasvoi 140 prosenttia vuoden aikana 260 miljoonaan euroon.

MobilePayn käyttäjämäärä on kasvanut yli 800 000 henkilöön. Marraskuusta lähtien MobilePaylla on voinut maksaa S-ketjun kaupoissa. Ensi vuonna myös Kesko ottaa ratkaisun käyttöön. Uudet käyttöpaikat kiihdyttävät käyttäjämäärän kasvua. MobilePayn käyttäjämäärä tulee ylittämään miljoonan rajan seuraavien kuuden kuukauden aikana.

“Suomesta on tulossa todellinen mobiilimaksamisen maa. Näemme kasvua kaikilla alueilla henkilöiden välisistä siirroista verkkomaksuihin ja maksuihin kivijalkakaupoissa. Menestyksemme avain on monikanavainen maksuratkaisu, jonka käyttäjäkokemus on yhtä hyvä kaikissa maksutilanteissa”, sanoo MobilePay Suomen toimitusjohtaja Anniina Heinonen.

Maksut yrityksille nyt viidesosa siirroista

MobilePayn käyttö on myös muuttumassa. Vuoden alussa 88 prosenttia siirroista oli henkilöiden välisiä siirtoja. Vuoden loppuun mennessä osuus on pudonnut 80 prosenttiin. Maksut kaupoissa ja verkkokaupoissa on nyt viidennes kaikista MobilePay-siirroista Suomessa.

”Tämä on erittäin positiivista ja rohkaisevaa. Tavoitteemme on tullut standardimaksutavaksi kaikissa suomalaisissa yhtiöissä ja verkkokaupoissa. Vuoden 2019 aikana MobilePay tulee jatkamaan vahvaa kasvuaan. Samaan aikaan kaupoissa ja verkkokaupoissa tehtyjen maksujen osuus siirroista tulee kasvamaan entisestään”, Heinonen sanoo.