MobilePayn käyttö joukkoliikenteessä kasvaa: nyt maksaa voi myös raiteilla

VR ottaa käyttöön MobilePay-mobiilimaksuratkaisun sovelluksessaan lähiliikenteen osalta. Sovelluksen käyttöä on tarkoitus laajentaa myöhemmin myös kaukoliikenteeseen. Tanskassa MobilePayn suosio raideliikenteessä on suuri: tällä hetkellä 74 prosenttia Tanskan rautateiden DSB:n sovelluksen kautta ostetuista lipuista maksetaan MobilePaylla.

Mobiilimaksusovellus MobilePaylla voi nyt maksaa myös VR:n lähiliikenteen lippuja. MobilePay tulee maksuvaihtoehdoksi VR Lähiliikenne -sovellukseen. Sovelluksella voi ostaa lippuja VR:n liikennöimille lähiliikenteen vyöhykkeille. VR Lähijunat -sovelluksesta voi ostaa lähijunaliikenteen lippuja Riihimäen ja Lahden suuntiin. Tämä koskee R-, T-, D- ja Z-junia.

”Haluamme tehdä lippujen hankkimisen mahdollisimman vaivattomaksi asiakkaillemme. Se tarkoittaa myös yleisempien maksuvaihtoehtojen tarjoamista. MobilePayn kautta tavoitamme Suomen laajimman mobiilimaksamisen yleisön. Uskomme, että voimme parantaa asiakaskokemusta tuomalla asiakkaiden käyttöön tällaisia helppokäyttöisiä maksutapoja”, kertoo VR:n teknologiajohtaja Antti Kleemola.

Myöhemmin MobilePayn avulla voi maksaa myös VR:n kaukojunien lippuja. VR on tuomassa uusia maksutapoja osaksi kaukoliikenteen lippuja osana myyntikanavien ja digitaalisten palveluiden uudistamista. Tavoitteena on, että tämä tapahtuu asteittain vuoden 2018 aikana.

Tanskassa suuri suosio raiteilla

MobilePay on Suomessa joukkoliikenteen maksuvälineenä myös linja-autoliikenteessä. Kymmenen kaupungin paikallisliikenteessä lipun voi ostaa sovelluksessa MobilePaylla maksamalla. Tällä hetkellä mukana on 12 kaupunkia: Turku, Oulu, Kuopio, Lappeenranta, Lahti, Hyvinkää, Ylläs, Jyväskylä, Imatra, Riihimäki, Joensuu ja Mikkeli.

Tanskassa MobilePay on erityisen suosittu raideliikenteessä. Tanskan DSB otti MobilePayn maksuvaihtoehdoksi sovellukseensa 2015. Nyt 74 prosenttia sovelluksen kautta ostetuista lipuista maksetaan MobilePaylla.

MobilePayn johtajan Anniina Heinosen mukaan joukkoliikenne on erittäin sopiva käyttökohde MobilePaylle.

”Joukkoliikenteessä nopeus, vaivattomuus ja helppous ovat tärkeitä asioita, kun kuluttajat hankkivat matkalippujaan. Harvalla on mukanaan nykyään käteistä lipun ostamiseen. MobilePaylla maksaminen on vaivatonta, sillä se onnistuu pelkällä puhelimella ilman verkkopankkitunnuksia. MobilePay on myös kaikkien pankkien asiakkaille avoin ja ilmainen sovellus, joka toimii Android- ja iPhone-älypuhelimissa”, sanoo MobilePayn johtaja Anniina Heinonen.

MobilePay on johtava mobiilimaksusovellus Suomessa. Se on ladattu lähes miljoona kertaa ja sillä on yli puoli miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää.

Tietoa MobilePaysta

MobilePay on Pohjoismaiden johtava mobiilimaksuratkaisu, suurin fyysisten ja verkkokauppojen maksutapahtumien osalta.

Viime vuonna siirrot kasvoivat 36 %. Niitä tehtiin yhteensä 235 miljoonaa kappaletta. Euroissa siirretty rahasumma oli 8,6 miljardia euroa.

Sovellus toimii kaikilla älypuhelimilla, kaikilla kortteilla ja kaikilla maksutapahtumilla, kuten kuluttajien välisissä maksuissa, verkkokaupoissa, pienemmissä myymälöissä, suurilla ketjuilla, sovelluksissa, kansalaisjärjestöiden varainkeruussa ja toistuvissa maksuissa.

Tanskassa ja Suomessa MobilePaylla on 4,2 miljoonaa käyttäjää ja 82 000 kauppiasta asiakkaana.

Suomessa MobilePaylla siirrettiin 100 miljoonaa euroa vuonna 2017 3,8 miljoonalla siirrolla. MobilePay on johtava mobiilimaksuratkaisu Suomessa käytöllä ja käyttäjämäärissä mitattuna.

MobilePayllä Suomessa tehdyt siirrot kasvoivat viime vuoden aikana kuukausitasolla tammikuusta joulukuuhun 200 prosenttia. Kasvun uskotaan jatkuvan erittäin nopeana myös vuonna 2018.

