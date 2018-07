MobilePaysta oma yhtiö myös Suomessa

Finanssivalvonta on myöntänyt Suomessa maksupalveluja koskevan toimiluvan MobilePaylle, mikä mahdollisti MobilePayn itsenäisen tytäryhtiön perustamisen 1. heinäkuuta 2018. MobilePay tekee yhteistyötä tasapuolisesti, avoimesti ja neutraalisti kaikkien suomalaisten pankkien ja muiden kumppaneiden kanssa.

Finanssivalvonta on myöntänyt MobilePaylle toimiluvan maksupalvelujen tarjoamiseen. Toimilupa merkitsee, että MobilePay on irtaantunut omaksi osakeyhtiökseen, joka tekee yhteistyötä kaikkien pankkien kanssa tasavertaisella, avoimella ja neutraalilla tavalla.

Perustettu MobilePay Finland Oy on tanskalaisen MobilePay-konsernin tytäryhtiö. Tanskalainen emoyhtiö MobilePay A/S on ollut Danske Bankin tytäryhtiö viime vuoden lokakuusta lähtien.

Itsenäisen yrityksen perustaminen tarkoittaa myös irtaantumista omistaja Danske Bankista. Suuri osa MobilePayn työtehtävistä on nyt siirretty perustettuun yritykseen. MobilePay-konsernin emoyhtiö tulee jatkossakin ostamaan palveluita Danske Bank -konsernilta.

"On ollut hienoa nähdä MobilePayn kasvu laajimmin käytetyksi mobiilimaksaratkaisuksi Suomessa. Jatkamme MobilePayn käyttöä edelleen osana palveluitamme ja olemme iloisia siitä, että muut pankit ovat myös valinneet sen maksuratkaisuksi. Uskomme, että MobilePayn ekosysteemi jatkaa kasvuaan ja se on kuluttajien ja yritysten etu ", sanoo Danske Bankin Suomen maajohtaja Leena Vainiomäki.

Kumppanipankit tyytyväisiä itsenäisyyteen

MobilePayn suomalaiset kumppanipankit ovat tyytyväisiä MobilePayn irtaantumiseen omaksi yhtiökseen.

"MobilePay tulee olemaan johtava mobiilimaksuratkaisu Suomessa sekä kuluttajien että yritysten keskuudessa. MobilePay on käyttäjäystävällinen ja kustannustehokas, ja sillä on laaja valikoima ratkaisuja erilaisiin maksutapahtumiin kaikille suomalaisille. Olemme iloisia, että MobilePay toimii nyt itsenäisenä yrityksenä", sanoo S-Pankin toimitusjohtaja Pekka Ylihurula.

Myös SEB Finlandissa suhtaudutaan myönteisesti Finanssivalvonnan päätökseen ja MobilePayn uuteen asemaan itsenäisenä yrityksenä. SEB:n Head of Transaction Banking Mikko Sola huomauttaa, että MobilePay on viime aikoina muuttanut visuaalista ilmettään osoittaakseen, että MobilePay palvelee kaikkia suomalaisia pankkeja ja kauppoja.

"Uusi visuaalinen ilme sekä uusi yritysrakenne luovat selkeän signaalin yhteistyöpankkien vahvemmasta asemasta. Toivon, että lisää pankkeja liittyy mukaan pian”, sanoo Mikko Sola.

MobilePay on finanssialan ekosysteemi

MobilePay-konsernin toimitusjohtaja ja MobilePay Finland Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mark Wraa-Hansen on tyytyväinen MobilePayn itsenäistymiseen.

"MobilePay on puolueeton kumppani kaikille suomalaisille pankeille ja muille toimijoille. Tämä on tärkeä virstanpylväs matkallemme kohti MobilePayn ympärille rakentuvaa ekosysteemiä Suomessa ja Pohjoismaissa ", Mark Wraa-Hansen sanoo.

MobilePay Finland Oy:n toimitusjohtaja Anniina Heinonen iloitsee MobilePayn kasvusta Suomessa.

"Tavoitteemme on tulla ensisijaiseksi mobiilimaksuratkaisuksi kaikille suomalaisille yrityksille ja kuluttajille lähivuosina. Siksi olemme erittäin tyytyväisiä nopeaan kasvuumme ja pankkien, kauppiaiden ja muiden kumppaneiden osoittamaan suureen kiinnostukseen MobilePayta kohtaan.”

Tietoa MobilePaysta