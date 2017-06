MobilePaysta Suomen johtava mobiilikaupankäynnin ratkaisu Paytrail-sopimuksen ansiosta

30.6.2017 14:12 | Danske Bank Oyj

MobilePayn ja Paytrailin välisen sopimuksen ansiosta 10 000 suomalaisessa verkkokaupassa saadaan tästä päivästä lähtien käyttöön helpot mobiilimaksut. MobilePay Online on nyt Suomen kattavin mobiilikaupankäynnin ratkaisu, jonka uskotaan kasvavan verkossa nopeasti.

Uusi sopimus Suomen suurimman maksupalveluntarjoajan Paytrailin kanssa tarkoittaa, että MobilePayn avulla voi nyt tehdä helppoja mobiilimaksuja yli 5 000 suomalaisyrityksen 10 000 verkkosivustolla. Kaiken kaikkiaan MobilePay on nyt käytössä 15 000 verkkosivustolla ja sen kattavuus sähköisessä kaupankäynnissä on selkeästi Suomessa suurin.

”Toiveista on tullut totta. MobilePay Online on helppokäyttöinen ratkaisu, joka vetoaa sekä verkkokauppoihin ja niiden asiakkaisiin että maksupalveluntarjoajiin. Olemme ylpeitä siitä, että maksupalveluntarjoajista suurin eli Paytrail valitsi meidät kumppanikseen. Sillä on vakiintunut asiakaskunta ja vahva markkina-asema, joten tämä on meille suuri luottamuksen osoitus”, MobilePay Onlinen Suomen toiminnoista vastaava Noona Puusniekka toteaa.

MobilePay vauhdittamaan Suomen kasvua mobiiliverkkokaupassa

Paytrail on täysin sitoutunut yhteistyöhön ja innoissaan sen tuomista mahdollisuuksista asiakkailleen.

”MobilePay on nopea ja helppo maksumuoto, joka parantaa ostokokemusta ja vähentää epäonnistuneiden ostosten riskiä. MobilePayn laaja saatavuus verkossa vauhdittaa entisestään mobiiliverkkokaupankäynnin nopeaa kasvua Suomessa”, Netsin omistaman Paytrailin toimitusjohtaja Markus Laurio toteaa.

Yksi Paytrailin asiakkaista Suomessa on Linnanmäen huvipuisto, jossa odotetaan innokkaasti MobilePayn tarjoamista huvipuiston asiakkaille.

”Odotamme mielenkiinnolla, kun MobilePay lisätään maksutapoihimme Paytrailin kautta. Mobiilimaksaminen tulee varmasti yleistymään ja se soveltuu maksutapana erinomaisesti toimintaamme”, sanoo Linnanmäen CFO Elina Haavisto.

Kuudessa kuukaudessa 50 prosenttia enemmän käyttäjiä

MobilePay odottaa verkkokaupan myönteisen kehityksen nopeuttavan entisestään sovelluksen käyttöön ottamista. MobilePaysta on vuoden 2017 kuluessa tullut Suomen suosituin mobiilimaksuratkaisu. Sitä on nyt ladattu 500 000 kertaa, mikä tarkoittaa 50 prosentin kasvua puolessa vuodessa. Käyttäjien kokonaismäärä on vuodessa kaksinkertaistanut.

Tietoa Paytrailista

Paytrail on vuonna 2007 perustettu suomalainen maksupalveluntarjoaja. Paytrailin maksupalvelua käytetään yli 10 000 verkkokaupassa/-palvelussa. Maksujärjestelmää käyttämällä on ostettu yli kahden miljardin euron arvosta tuotteita ja palveluja. Paytrail kuuluu Nets-ryhmään.