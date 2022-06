Moderni kulunvalvonta varmistaa henkilökunnan ja potilaiden turvallisuuden Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa Kokkolassa

Älykoti luo mielenrauhaa Naantalin Asuntomessuilla – Honka Haiku toimii harmoniassa luonnon kanssa 18.5.2022 13:34:37 EEST | Tiedote

Naantalin Asuntomessuille valmistuu hirsitalo, jonka suunnittelun lähtökohtana on ollut hyvä elämä. Asumisen ja elämisen helppoutta on haettu harmoniasta ja kunnioituksesta luontoon. Turvallisuudesta huolehditaan automaattisesti, ja liiketunnistimet huolehtivat valojen tai muiden sähkölaitteiden syttymisestä ja sammumisesta käyttäjänsä elämänrytmin mukaan. Toimintojen takana on moderni älylaitteisto, jonka avulla vaikkapa aamutoimet valon ja tuoreen kahvintuoksun säestämänä syntyy yhtä nappia painamalla. Älykodinkin sähkökalusteet saadaan sulautumaan osaksi erilaisia tyylisuuntia. Honka Haikuun on valittu kontrastia tuovaa antrasiittia sekä pehmeää metallin sävyä, joka sulautuu kauniisti luonnollisiin hirsipintoihin. Tiedote 18.5.2022 – Honka Haiku on asuntomessujen hirsitalokohde, jossa käytetään älykkään asumistekniikan lisäksi innovatiivista aurinkosähköjärjestelmää sekä vähäpäästöisiä M1-luokan materiaaleja. – Schneiderin ratkaisut toimivat taustalla kuin ihmisen mieli. Kun ihmiste