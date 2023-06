Monet nuoret kokevat väkivaltaa seurustelusuhteissa – yleisintä on digitaalinen väkivalta

Nuorten seurustelusuhteissa kokemaa väkivaltaa on tutkittu Suomessa vähän. Tampereen yliopistossa tehdyn kyselytutkimuksen mukaan nuorilla voi olla monenlaisia väkivaltakokemuksia ensimmäisissä seurustelusuhteissaan.

Toiseksi yleisin kyselyssä esiin tullut väkivallan muoto oli henkinen väkivalta, jonka jotain muotoa ilmoitti kokeneensa vajaa puolet seurustelleista nuorista. Kolmanneksi yleisintä oli kumppanin painostamalla tai pakottamalla tekemä seksuaaliväkivalta, jota oli kokenut joka neljäs vastaaja. Myöskään fyysinen väkivalta ei ollut kyselyn mukaan harvinaista, sillä 16 prosenttia vastaajista ilmoitti pahoinpitelykokemuksia seurustelusuhteessa.

Tytöt raportoivat kokeneensa henkistä, fyysistä ja digitaalista väkivaltaa sekä erityisesti seksuaaliväkivaltaa yleisemmin kuin pojat. Tytöt kertoivat poikia useammin myös, että heidän vakavimpana pitämänsä henkisen, fyysisen tai digitaalisen väkivallan tekomuoto ei loppunut suhteen aikana, vaan kumppanin käytös pysyi ennallaan tai lisääntyi. Samanaikaisesti myös poikien suhteissaan kokema henkinen, fyysinen ja erityisesti digitaalinen väkivalta oli kyselyvastausten perusteella yleistä.

– Kyselytulokset osoittavat, että parisuhdeväkivalta ei ole vain aikuisten parisuhteisiin liittyvä ilmiö, vaan väkivaltaa tapahtuu merkittävissä määrin myös nuorten suhteissa. Tämä on syytä huomioida aiempaa paremmin parisuhdeväkivaltaa koskevissa keskusteluissa Suomessa, tutkijatohtori Anu Isotalo toteaa.

Väkivaltakokemukset kasautuvat samoille nuorille

Kyselyn mukaan nuorten henkisen, fyysisen, digitaalisen ja seksuaalisen väkivallan uhrikokemukset olivat tilastollisesti yhteydessä toisiinsa. Esimerkiksi jos nuori oli kokenut fyysistä väkivaltaa seurustelusuhteessaan, hän oli hyvin todennäköisesti kokenut myös muunlaista seurustelukumppanin tekemää väkivaltaa jossain suhteessaan.

Myös uhri- ja tekijäkokemukset kytkeytyivät toisiinsa. Tekijäkokemuksia ilmoittaneista nuorista monilla oli myös uhrikokemuksia.

Nuoret, jotka kyselyssä ilmoittivat tehneensä väkivaltaa seurustelusuhteessa, kertoivat usein tehneensä myös jotain muuta kyselyssä kysyttyä väkivallan muotoa jollekin kumppanilleen. Yleisimmin tämä tuli esiin kasvokkaisen henkisen väkivallan ja digitaalisen väkivallan tekijäkokemusten kasautumisessa.

Kaiken kaikkiaan väkivallan tekemistä ilmoitettiin kyselyssä kuitenkin selvästi vähemmän kuin uhrikokemuksia.

– Nuorten seurustelusuhteissa tapahtuva väkivalta tulisi aiempaa selkeämmin tunnistaa ja ymmärtää parisuhdeväkivallaksi, jonka ehkäiseminen on tärkeää siinä missä muunkin parisuhdeväkivallan. Väkivallan yleisyys nuorten seurustelusuhteissa alleviivaa tarvetta käsitellä myös turvallisen ihmissuhteen tunnusmerkkejä osana ihmissuhde- ja seksuaalikasvatusta, tutkijatohtori Anu Isotalo toteaa.

Vakavista väkivaltakokemuksista kerrotaan kavereille – osa kokemuksista jää piiloon

Kyselyn perusteella vakavimmaksi koetusta uhrikokemuksesta kertominen ei ollut harvinaista, mutta samanaikaisesti merkittävä osa nuorista ei ollut puhunut asiasta kenellekään. Esimerkiksi vain kolmasosa seksuaalista painostusta kokeneista oli kertonut voimakkaimmasta kokemuksesta jollekin muulle.

Kaksi kolmesta vastaajasta kertoi ystävän tai kaverin olleen tärkein henkilö, jolle he olivat kertoneet vakavimmasta uhrikokemuksesta seurustelusuhteessa.

– On tärkeää, että väkivaltaa seurustelusuhteessaan kokeneet nuoret voivat kertoa kokemuksistaan ja saada tukea ja apua. Samoin tärkeää on, että väkivaltaa tehneille nuorille on tarjolla tukipalveluja ja mahdollisuuksia käsitellä väkivaltaista käyttäytymistään ja siihen liittyviä ajattelumalleja, professori Päivi Honkatukia toteaa.

Tampereen yliopistossa toteutettu kyselytutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta Kiistelty suostumus: läheisyyden sosiaalinen ja digitaalinen rajankäynti nuorten romanttisissa suhteissa (2019–23). Tutkijaryhmä toteutti kyselyn vierailemalla peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa eri puolilla Suomea. Vastaava kysely on aiemmin toteutettu kuudessa Euroopan maassa.

Raportti

Väkivalta nuorten seurustelusuhteissa – Kyselytutkimuksen tuloksia