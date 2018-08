Moni lapsi tarvitsee turvallista kotia - Perhehoito on ykkösasia

Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit hakevat yhdessä uusia tuki-, vastaanotto- ja sijaisperheitä. Kaikille avoin infotilaisuus järjestetään torstaina 13.9. klo 17.30–19.30 Kampin palvelukeskuksessa, Salomonkatu 21 B.

Pääkaupunkiseudun kolmessa suuressa kaupungissa on erityisesti viime vuosien aikana panostettu perhehoitoon. Kaupungit tarjoavat perheille monenlaisia tukipalveluja, koulutuksia ja vertaisryhmiä.

Tällä hetkellä Espoon, Helsingin ja Vantaan sijaisperheissä on yhteensä noin 1250 lasta.

Vuonna 2017 Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla sijoitettiin yhteensä noin 150 lasta sijaisperheisiin ja lähes 600 lasta vastaanottoperheisiin. Tukiperheissä käy säännöllisesti yli 150 lasta.

Tukiperhetoiminta

Hyvin monenlaiset aikuiset ja perheet voivat toimia tukiperheenä. Lapset vierailevat perheissä keskimäärin yhtenä viikonloppuna kuukaudessa. Tukiperheissä vierailevat lapset tarvitsevat elämäänsä hyviä verkostoja. Parhaiten tukiperheeksi sopii vakaassa elämäntilanteessa oleva perhe.

Vastaanottoperhetoiminta

Vastaanottoperheeltä edellytetään valmiuksia kohdata kriisissä olevia lapsia ja muuttuvia tilanteita. Perheen tehtävänä on ottaa hoitoon lapsia, joiden kotitilanne vaatii selvittelyä. Sijoitusten pituus vaihtelee muutamasta päivästä noin puoleen vuoteen. Tehtävä edellyttää perhehoitajan kotonaoloa.

Sijaisperhetoiminta

Sijaisperheeksi voivat hakea tavalliset perheet, joiden elämäntilanne on vakaa. Tärkeintä on kyky sitoutua lapseen ja valmius tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Jos perheellä on mahdollisuus tarjota lapselle tai nuorelle pidempiaikainen koti, sijaisvanhemmuutta harkitsevat voivat hakeutua ennakkovalmennukseen.

Turvallisuus tuntuu sydämessä

Lasten sanoin

– Hyvässä sijaisperheessä lasta rakastetaan niin kuin omaa. Hyvin toimivassa sijaisperheessä puhalletaan yhteen hiileen, sanoo 16-vuotias Kerstin.

– Sijaisvanhempien pitää uskaltaa olla omia itsejään, ymmärtäviä ja kärsivällisiä sekä osata asettua lapsen tai nuoren asemaan. Perheen tulisi olla luotettava, tukea antava ja pitää arjen kulku rauhallisena, sanovat puolestaan 15-vuotias Esmeralda ja 18-vuotias Emilia.

– Lapsen ja nuoren sopeutumista uuteen perheeseen helpottaa se, että hän tuntee olevansa tervetullut perheeseen. Kun tuntee, että perhe hyväksyy, voi paremmin olla oma itsensä ilman pelkoa, tuumii Esmeralda.

Info-tilaisuus 13.9. Kampin palvelukeskuksessa

Tule kuulemaan lisää tukiperhetoiminnasta sekä lastensuojelun perhehoidosta ja vastaanottoperhetoiminnasta torstaina 13.9. klo 17.30–19.30 Kampin palvelukeskukseen, Salomonkatu 21 B.

Ilmoittautumiset 13.9. klo 12 mennessä osoitteessa https://response.questback.com/helsote/rekrytilaisuus tai perhehoito@hel.fi tai p. 09 310 46979.

Tilaisuuden järjestävät Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit.

Tilaisuutta ennen on kahvitarjoilu klo 17.00–17.30. Tervetuloa!

Lisätiedot

Espoon perhehoito: Nina Sormo, Perhehoidon johtava sosiaalityöntekijä, p. 050 5986 982

Helsingin perhehoito: Alli Uusijärvi, p. 09 3104 6827

Vantaan perhehoito: Anna Asikainen, p. 050 3025192