Monialainen viranomaisyhteistyö jatkuu työvoiman hyväksikäytön ennaltaehkäisyksi (Pohjanmaa)

Tammikuun työllisyyskatsaus: Työttömyyden lasku ja uusien avoimien työpaikkojen määrä kertoo elinkeinoelämän positiivisesta elpymisestä (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) 22.2.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella oli tammikuun lopussa yhteensä 7 079 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 686 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (-27,5 %). Työttömiä oli tammikuussa 301 vähemmän kuin joulukuussa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen alhaisin (6,3 %), kun koko maan vastaava osuus on 10,4 %. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjanmaan TE-toimistoon tammikuun aikana 5 942, mikä on 1 087 enemmän kuin viime vuonna tammikuussa. Tammikuun aikana avoimia työpaikkoja oli yhteensä 10 485, mikä on 3 569 (+51,6 %) paikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyyden lasku ja uusien avoimien työpaikkojen määrä kertoo elinkeinoelämän positiivisesta elpymisestä. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.