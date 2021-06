Monipuolinen brittitaiteilija Simon Patterson päästä varpaisiin

Jaa

Päästä varpaisiin -kirja kokoaa yhteen monipuolisen brittitaiteilijan Simon Pattersonin tuotantoa 1990-luvun alusta näihin päiviin.

Simon Pattersonin oivaltavat ja ovelan huumorin sävyttämät teokset perustuvat laajaan joukkoon listoja, karttoja, kaavioita, malleja ja käyttöohjeita, joiden avulla me pyrimme hallitsemaan ja jäsentämään yhä monimutkaisemmaksi muuttuvaa maailmaa. Kirjoitettua kieltä ja visuaalisia koodeja yhdistävissä teoksissaan hän törmäyttää toisiinsa yllättävin tavoin yhteensopivia tiedon ja viestinnän lajeja tavalla, joka saa meidät pohtimaan sitä, mitä oikein tiedämme maailmasta ja miten tämä tieto vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme.

Patterson tekee lisäksi installaatioita sekä video- ja valokuvataidetta, joita myös esitellään kirjassa.

Simon Patterson asuu ja työskentelee Lontoossa. Hän on pitänyt yksityisnäyttelyitä ja osallistunut yhteisnäyttelyihin eri Euroopan maissa sekä Yhdysvalloissa ja Japanissa.

Päästä varpaisiin -kirja on tehty yhteistyössä Serlachius-museoiden kanssa, ja sen pohjana on Serlachius-museo Gustafissa oleva Simon Pattersonin näyttely (6.2.2021–9.1.2022). Kirjan on toimittanut taidekriitikko ja näyttelyn kuraattori Timo Valjakka.