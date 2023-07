Monitaiteellinen kirjallisuusfestivaali täynnä rakkautta – ohjelmisto juhlii rakkauden muutosvoimaa monelta kantilta

Kirjailija Volter Kilvelle omistetun festivaalin teema kutsuu yleisön suuren muutosvoiman, rakkauden, äärelle esittävän taiteen, luentojen ja monipuolisen oheisohjelmiston johdattamana. Värikkään kirjallisuusviikon vuositeema Volter, rakas! - rakkaus muuttaa kaikkea ammentaa Volter Kilven ja Hilja Vanhakartanon toisilleen kirjoittamista rakkauskirjeistä.

“Vuositeema juhlii rakkauden voimaa niin rakkautena toiseen ihmiseen, jumalallisena rakkautena kuin rakkautena elonkehäämme ja toislajisia kohtaan. Rakkaus on väkevä muutosvoima, jonka tulisi antaa ohjata meitä tässä ajassa myös yhteiskuntana.”, sanoo viimeistä vuottaan kirjallisuusviikon taiteellisena johtajana toimiva Anni Mikkelsson.

Hämärtyvän kesäillan festivaaliklubi ja Regatan paluu

Vuoden 2023 ohjelmiston uutuutena kirjallisuusviikolla koetaan tunnelmallinen festivaaliklubi. Klubilla esiintyy rakastettu laulaja-lauluntekijä Antti Autio sekä Helsingin Sanomien esikoiskirjailijapalkittu Susanna Hast. Festivaaliklubilla on mahdollisuus nauttia intiimeistä keikoista maukkaan ruuan ja juoman äärellä. Tänä vuonna kirjallisuusviikoilla nähdään myös kaivatun Kilpi Regatan paluu, kun Kustavin talonpoikaispurjehtijat ry:n perinneveneet lipuvat Kustavissa Kilpeä sekä saaristolaiskulttuuria kunnioittaen.

Kirjallisuusviikko kurkottaa kohti rakkautta tänä vuonna myös tanssitaiteen keinoin. Ari Nummisen ja Tuomas Luukkosen Kohti Orlandoa on maskuliinisuuden ja feminiinisyyden rajapinnoilla vaeltava kehollinen retriitti ja musiikillinen meditaatio, joka on saanut inspiraationsa Virginia Woolfin klassikkoromaanista Orlando. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa näyttelijäksi opiskeleva Youssef Asad Alkhatib puolestaan esittää ensimmäisen oman soolonsa Hajuvesi. Monologi on myönteisyyttä ja läsnäolon voimaa huokuva puheenvuoro Alkhatibin omasta elämästä, joka on kulkenut Syyriasta Kreikan kautta alaikäisenä perheettömänä kiintiöpakolaisena Suomeen. Kiisu Tuomen kipeän hauska soolo Rakasta mua! Yhden lesbon kabaree ilottelee niin musikaalilla, stand upilla, burleskilla kuin nukketeatterilla.

Kilpi-viikon kiitellyt klassikot ovat herättäneet tänäkin vuonna kiinnostusta yleisön keskuudessa. Tapahtumaviikon aikana nähdään muun muassa Yövieraiden Pukkila, Teatteri Ströömin ja Meriteatterin Katrina sekä Teatteri Ströömin Filadelfian prinsessa. Kirjallisuusviikolla kuullaan tuttuun tapaan myös mielenkiintoisia luentoja vuositeeman ympäriltä. Filosofi Elisa Aaltola luennoi lajien välisestä rakkaudesta, tutkija Pärttyli Rinne puhuu rakkauden muuntuvasta mielestä ja kirjailija Pirkko Saisio keskustelee aiheesta Passiota ja epäröintejä, keskustelua kirjallisuudesta ja elämästä. Kirjailija Laura Kokon odotettu luento käsittelee rakkautta Volter Kilven elämässä voimana ja velvoitteena.

“Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko tuo jo 24. kertaa ihmisiä yhteen avartamaan itseään ja kohtaamaan toisia. Se jos mikä on mielestäni rakkauden ytimessä! Lämpimästi tervetuloa Kustaviin!, toteaa Mikkelsson.

Pääkuva: Festivaalin päätöskonsertissa Säveliä rakkaudesta esiintyvä muusikko Kikko Siltanen yhdessä runokonsertissa Näin unta kesästä kerran -runokonsertin esiintyvän Seela Sellan kanssa. Kuva @ Tapani Teittinen

Kuvagalleria: Anni Mikkelson. Kuva @ La Samoil/Kajaanin kaupunginteatteri