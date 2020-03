Monnarille saatiin uusia pelivälineitä lahjoituksena

Lions Club Naantali Tawast lahjoitti Naantalin kaupungin nuorisopalveluille uusia biljardikeppjä ja pingismailoja. Nuorisopalvelut kiittävät yhdistystä lahjoituksesta ja arvokkaasta yhteistyöstä yökahvilassa.

Naantalin kaupungin nuorisopalvelut on saanut lahjoituksena Lions Club Naantali Tawastilta pelivälineitä Karvetin monitoimitalolle. Yhdistys lahjoitti biljardikeppejä ja pingismailoja nuorten käyttöön viime perjantaina 28.2. Monnarin yökahvilan aluksi.

– Tämä on upea juttu, iso kiitos, toteaa Naantalin kaupungin erityisnuorisotyöntekijä Annika Ollila, joka vastaa Monnarin yökahvilatoiminnasta.

Ollila kertoo, että monitoimitalon kaksi biljardipöytää ovat nuorten jatkuvassa käytössä. Nuoret pääsivät itse vaikuttamaan siihen, mitä uutta nuorisotalolle hankitaan, ja varsinkin biljardikepit nousivat ylitse muiden. Uudet biljardikepit olivatkin nuorten testattavana ja käytössä koko perjantai-illan.

Lions Club Naantali Tawastin presidentti Jyrki Kuusela kertoo, että yhdistys haluaa tukea naantalilaisia nuoria, ikäihmisiä ja vähävaraisia.

– On hienoa, että naantalilaisille nuorille on paikka, johon tulla, viettää aikaa ja jossa on kivaa tekemistä. Biljardi ja pingis ovat näyttäneet olevan kovassa huudossa Monnarilla, Kuusela sanoo.

Arvokasta apua vapaaehtoisilta

Lions Club Naantali Tawast sekä Lions Club Naantali-Raisio ovat tehneet kaupungin nuorisopalveluiden kanssa yhteistyötä yökahvilassa jo useamman vuoden ajan, aina kaupungin yökahvilan perustamisesta lähtien. Sitä ennen Lions Clubien vapaaehtoiset olivat mukana Walkers-kahvilan toiminnassa.

– Lions Clubien vapaaehtoisia on upeasti mukana joka ikinen perjantai-ilta. Vapaaehtoisten tehtävät määräytyvät paljon heidän oman kiinnostuksen mukaan, he juttelevat paljon nuorten kanssa, ottavat nuoria vastaan ovella ja toivottavat tervetulleeksi, auttavat kahvilassa ja pelailevat, Ollila kertoo ja jatkaa:

– Lions Clubien vapaaehtoisten läsnäolo ja apu on meille aivan mielettömän arvokasta.

Ollila vinkkaa, että vapaaehtoisia otetaan mielellään lisääkin mukaan toimintaan, jos kiinnostuneita löytyy. Vapaaehtoistyö yökahvilassa ei vaadi minkään yhdistyksen jäsenyyttä, vaan mukaan voi hakea Vapaaehtoistyö.fi-sivuston kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä Ollilaan.

Monnarin yökahvilalle löytyy naantalilaisten nuorten joukosta hyvin kysyntää. Viime vuonna yökahvilassa kävi keskimäärin joka ilta noin 33 nuorta, parhaimpina iltoina mukana on jopa 50 osallistujaa.

– Yökahvila on nuorille mukava kohtaamispaikka, jossa voi tavata ystäviä. On ollut hienoa nähdä, kuinka esimerkiksi monet toisella paikkakunnalla lukiossa tai ammattikoulussa opiskelevat nuoret pääsevät täällä näkemään kavereitaan. Tämä on myös nuorille turvallinen ja päihteetön paikka viettää aikaa perjantai-illalla. Paikalla on aina nuorisotyöntekijöitä ja vapaaehtoisia, Ollila sanoo.

Karvetin monitoimitalon eli Monnarin yökahvila on suunnattu 7.-luokkalaisista 17-vuotiaille. Ollila kertoo, että yli 18-vuotiaatkin saavat aina tulla moikkaamaan ja kertomaan kuulumisia. Yökahvilassa järjestetään säännöllisesti erilaisia tapahtumia ja teemailtoja.

Monnarin yökahvila järjestetään perjantaisin kello 18–23 Karvetin monitoimitalolla osoitteessa Ripikatu 6. Seuraa somessa #monnarinyökahvila ja #nuorinaantali.