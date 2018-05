Morgonverksamheten för skolever blir permanent

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 29.toukokuuta 28.5.2018 09:43 | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 29.toukokuuta klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu toimialan verkkosivuilla: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-poytakirjat Esitylistalla on muun muassa: Asia/4: Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2018-2021 Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 on päätetty (27.9.2017, 321§), että kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle laaditaan maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma. Tämä kehittämissuunnitelma on osa Helsingin kaupungin kotouttamisohjelmaa 2017–2021. Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma perustuu neljään päätavoitteeseen, jotka jäsentyvät kolmeen pääteemaan. Päätavoitteet ovat: Kaikilla helsinkiläisillä on yhdenvertaiset ja saavutettavat mahdollisuudet kasvatukseen, koulutukseen ja työelämään. Oppimisympäristöt, pedagogiset ratkaisut ja ohjaus edistävät sitä, e