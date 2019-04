Mouhijärveläiset saavat postin Saleen

Sokos Tampere uudistuu 21.1.2019 12:31:00 EET | Tiedote

Tampereen Sokos on palvellut vuodesta 1974 lähtien ja muokkautunut aina asiakasomistajien tarpeisiin. Asiakastyytyväisyys on ollut jo useampana vuonna Sokos-ketjun kärkitasoa. Kuluttajakäyttäytyminen on muuttunut ja tapahtumat ja kampanjat ovat tulleet entistä merkityksellisemmiksi, jolloin arkiostamisen rooli on pienentynyt.