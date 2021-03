Mouhijärven ja Kiikoisjärven kunnostus etenee – osallistu seminaariin 23.3.

Yli 50 hehtaaria perinnebiotooppia kuntoon Pirkanmaalla ensi kesänä Helmi-ohjelmalla 12.2.2021 08:00:00 EET | Tiedote

Ensi kesänä Pirkanmaalle on tulossa laaja perinnebiotooppien eli ketojen, niittyjen ja metsälaidunten kunnostus. Kohteita on noin parikymmentä ja niillä on perinnebiotooppia yhteensä yli 50 hehtaaria. Kyse on ympäristöministeriön vuonna 2020 käynnistämästä Helmi-elinympäristöohjelmasta, jossa Pirkanmaan ELY-keskus on mukana.