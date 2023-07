Movitek vahvassa myötätuulessa – oululaisen LVI-urakoitsijan tilauskanta ulottuu vuoteen 2025

Uudisasuntorakentamisen hiljeneminen ei heilauta talotekniikkaurakointia. Modernit kiinteistöt sisältävät enenevässä määrin talotekniikkaa ja automaatiota. Movitek on toteuttamassa useiden merkittävien kohteiden LVI-tekniikkaa Pohjois-Suomessa.

– Palvelemme Oulun seudun ja Pohjois-Pohjanmaan teollisuutta, toimitilojen omistajia, vähittäiskauppaa ja julkista sektoria. Pitkäaikaisilla asiakkaillamme on menossa useita kiinnostavia projekteja. Olemme vahvasti mukana muun muassa Oulun yliopistollisen sairaalan rakentamisessa, Maikkulan ja Hiukkavaaran kouluissa sekä erittäin merkittävässä teollisuuden kiinteistöhankkeessa Oulussa. Osa asiakkaistamme toimii koko Pohjois-Suomen alueella, joten myös projekteja on työn alla laajalla alueella, Movitekin toimitusjohtaja Oiva Loukkojärvi toteaa.

– Tähtäämme kasvuun, joten olemme kiinnostuneita uusista, meille sopivista projekteista, vaikkakin tilauskanta on hyvä. Meillä on useita projekteja eri vaiheissa, ja meillä on resurssit ottaa uusia vastaan sitä mukaa, kun nykyiset valmistuvat, Loukkojärvi jatkaa.

Movitekissa työskentelee useita konsernin osakkaita

Lämpö-, vesi- ja ilmastointiurakointia tekevä Movitek työllistää noin 50 henkilöä Oulussa. Movitek kuuluu valtakunnallisen QMG-talotekniikkakonserniin, ja sen kautta pohjoismaiseen Nimlas Groupiin.

Movitek on vahvistanut organisaatiotaan viime aikoina useilla projektipäälliköillä sekä suunnitteluosaamisella. Projektipäälliköt Anna Liedes, Kyösti Ojalehto ja Jaakko Laurila kuuluvat myös Nimlas Groupin osakkaisiin.

– QMG:n ja Nimlaksen kulttuuriin kuuluu, että paikallinen yhtiö vastaa omasta liiketoiminnastaan. Movitekin projekteja johtavat Movitekin projektipäälliköt. Tämä tarjoaa lahjakkaille tekijöille tärkeitä näytön ja vastuunoton paikkoja, jota ei välttämättä keskusjohdetuissa konserneissa heti saa. Konserni ja me kokeneet sotaratsut tarjoamme sitten apua suurimmissa hankkeissa, Oiva Loukkojärvi sanoo.

– Osakkuus suuressa konsernissa antaa näkymän toimialan kehitykseen Pohjoismaiden tasolla. Se on hyödyllistä meille, koska monet asiakkaistamme toimivat kansainvälisillä markkinoilla. Asiakkaiden suuntaan paikallinen omistus vahvistaa luottamusta, projektipäällikkö Anna Liedes kertoo.

40 vuotta talotekniikka-alalla työskennellyt Oiva Loukkojärvi aloitti yhtiön toimitusjohtajana keväällä 2023. Hän on toiminut aiemmin muun muassa Movitekilla ja Caverionilla, ja on vastannut urallaan lukuisista suurista LVI-projekteista Pohjois-Suomessa.