MP 18 moottoripyörämessujen tiedotustilaisuus pe 2.2. klo 9 Messukeskuksessa

Tervetuloa MP 18 -messujen tiedotustilaisuuteen Messukeskukseen Helsinkiin kuulemaan miten alalla menee. Esillä ajokorttiasiat ja myyntitilastot sekä tasa-arvoisuus kaupunkiliikenteessä ja älyliikenteen mahdollisuudet.





Paikalla maahantuojat ja alan vaikuttajat.



MP 18 -messujen tiedotustilaisuus järjestään perjantaina 2.2.2018 klo 9 hallissa 6 (eteläisestä sisäänkäynnistä lähtevien portaiden alapuolella). Messut aukeavat klo 10 yleisölle.

Ohjelma:

Mitä uutta MP-messuilla? myyntiryhmäpäällikkö Niko Kantola, Messukeskus



Ajokorttiasiaa ja moottoripyöräilyn trendejä, Mikko Summa, Teknisen Kaupan Liitto, Moottoripyöräjaoston pj, Harley-Davidson



Motoristi kaupunkiliikenteessä: tasa-arvoisuus ja älyliikenteen mahdollisuudet, Marja Kuosmanen, Smoto

Puheenvuorojen jälkeen omatoiminen kierros – MP-messujen kuumimmat uutuuspyörät (jaossa kartta). Kierroksella (lista täydentyy):

BMW F 850 GS

Harley-Davidson Sport Glide

Honda GL1800 Gold Wing

Husqvarna VITPILEN 701

Kawasaki Ninja H2 SX

KTM 790 DUKE

Suzuki SV 650 XA

Triumph Speed Master 1200

Yamaha NIKEN

PAIKALLA haastateltavina myös moottoripyörämerkkien maahantuojat ja moottoripyöräkaupan edustajat.

Petrol Circus Custom Bike Show: Japi Åström, Petrol Circus promoottori

Koeajoa

Toimittajat voivat varata koeajoaikoja jo perjantaina 2.2. klo 9.30 ennen messujen avautumista. Koeajamaan moottoripyöriä pääsee Euroopan suurimmalla sisäkoeajoradalla, joka on 600 metriä pitkä. Koeajettavana MP-messuilla on yhteensä yli 30 moottoripyörää. Lista koeajettavista löytyy viikkoa ennen tapahtuman avautumista: http://mp.messukeskus.com/messuilla/koeajo/

Mitä uutta?: pidempi koeajorata, MP-miitti ja teoriatunteja

Mukana ovat kaikki Suomessa edustetut moottoripyörämerkit ja paljon varusteita. Moottoripyörä- ja mopomerkkejä on yhteensä 24. Mukana Aixam, Aprilia, BMW, Bultaco, Derbi, Drac, Fantc, Harley-Davidson, Honda, Husqvarna, Indian, Kawasaki, KTM, Moto-Guzzi, Peugeot, Piaggio, Polaris, Sherco, Suzuki, SWM, Triumph, Vespa, Zero ja Yamaha.



MP-messujen rakennettujen moottoripyörien alueella Petrol Circus Custom Bike Show’ssa on 100 pyörää mm. aivan alusta alkaen itse rakennettu omavalmistemoottoripyörä, joka on sähkömoottoripyörä.



Tänä vuonna messuilla uutta: entistä pidempi koeajorata (600 m), MP-miitti nuorille ja mahdollisuus käydä veloituksetta moottoripyöräkortin teoriatunteja.



MP-messut järjestää Messukeskus yhteistyössä Teknisen Kaupan Liiton Moottoripyöräjaoston kanssa. Tapahtumassa vieraili viime vuonna 59 000 kävijää.

---------------------------------------------------------------------

Ilmoittaudu messuille www.mpmessut.fi -> uutishuone. Lehdistökeskuksesta saat tapahtuman PRESS-kortin. MP-messut järjestetään pe-su 2. – 4.2.2018 Messukeskuksessa Helsingissä. Tapahtuma on avoinna pe klo 10-20, la klo 9-20 ja su klo 10-17.



OHJEITA MEDIAN EDUSTAJILLE: Messukeskuksen lehdistökeskus (eteläinen sisäänkäynti, 2. krs) palvelee tapahtuman aukioloaikoina. Esitä tullessasi voimassa oleva SJL:n toimittajakortti tai muu todistus siitä, että saavut messuille työtehtävissä.



Kuvia messuista tulee osoitteeseen http://mediabank.messukeskus.com



Pysäköinti on Messukeskuksen tapahtumiin akkreditoituneille toimittajille maksutonta. Puomilta saatava pysäköintikortti leimataan Lehdistökeskuksen leimauslaitteessa.



Lisätietoja: Messukeskus, tiedottaja Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com