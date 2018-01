MP-messuilla entistä pidempi koeajorata, teoriatunteja ja MP-miitti

MP 18 Moottoripyörämessuille perjantaista sunnuntaihin 2. – 4.2.2018 osallistuvat kaikki Suomessa edustetut moottoripyörämerkit ja siellä pääsee koeajamaan uusia moottoripyöriä Euroopan pisimmällä sisäkoeajoradalla. Nyt rata on viimevuotistakin pidempi. Tänä vuonna MP-messut tarjoaa veloituksettomia teoriatunteja tuleville motoristeille ja järjestää nuorille uuden tapahtuman - MP-miitin.

MP-messuihin osallistuvat seuraavat moottoripyörä- ja mopomerkit: Aixam, Aprilia, BMW, Bultaco, Derbi, Drac, Fantc, Harley-Davidson, Honda, Husqvarna, Indian, Kawasaki, KTM, Moto-Guzzi, Peugeot, Piaggio, Polaris, Sherco, Suzuki, SWM, Triumph, Vespa, Zero ja Yamaha. Petrol Circus Custom Bike Show esittelee 100 rakennettua moottoripyörää, jotka kisaavat omien sarjojensa voitoista.

Esittelyssä MP-messuilla ovat kuumat uutuudet muun muassa BMW F 850 GS, Harley-Davidson Sport Glide, Honda GL1800 Gold Wing, Husqvarna VITPILEN 701, Kawasaki Ninja H2 SX, KTM 790 DUKE, Peugeot Metropolis, Suzuki SV 650 XA, Triumph Speed Master 1200 ja Yamaha NIKEN.Petrol Circuksessa nähdään tänä vuonna myös omavalmistemoottoripyöriä, jotka on rakennettu aivan alusta saakka itse.

Koeajossa on 50 moottoripyörää, jotka ilmoitetaan noin viikko ennen tapahtumaa. Moottoripyöräkoeajoja voi varata messujen aikana radan viereisestä pisteestä. Ajovarusteita saa lainaksi radan varikolta.



MP-messut tekee moottoripyöräilijöitä

MP-messut tarjoaa yhdessä Haagan Autokoulun ja Suzuki moottoripyörien kanssa mahdollisuuden suorittaa moottoripyöräkortin edellyttämät kuusi teoriatuntia MP-messujen aikana veloituksetta. Haaveista voi tehdä totta ja ottaa ensiaskeleen kohti moottoripyöräkorttia ilmoittautumalla teoriatunneille. Kuuden tunnin teoriaosuuden pääsee suorittaman 500 henkilöä ja teoriatuntien arvo on noin 200 e henkilöä kohden. Kyse on merkittävästä panostuksesta moottoripyöräilyn edistämiseksi.



Miss MP18, muotinäytöksiä, stuntteja ja surmanajopallo



MP-messuilla valitaan Miss MP18 lauantaina 3.2. klo 16.30. Kisaan osallistuvat finalistit esitellään muotinäytöksissä perjantaina ja lauantaina. Perjantaina 2.2. klo 18 MP-messuilla esiintyy Melrose ja lauantaina 3.2. klo 18 Francine. Sunnuntaina 4.2. motoristit pääsevät tanssimaan klo 13-15 Martti Servo Moods Duon tahdittamina. MP-messuilla on päivittäin Globe of Death Show, jossa viisi stunt-moottoripyöräilijää ajaa samanaikaisesti surmanajopallossa. Stunt Freaks Team vetää oman show’n perjantaina ja lauantaina. Päivittäin kuullaan Tie vie -alueella tarinoita motoristimatkoilta.



Kamapörssissä voi kierrättää hyväkuntoisia moottoripyörävarusteista. Uusia varusteita ja tarvikkeita on tarjolla näyttelyssä.

Nuorille oma MP-miitti



MP-messujen iltaa jatkaa perjantaina 2.2. klo 21-24 MP-miitti, joka on suunnattu 13-18-vuotiaille. MP-miittiin tullaan tapaamaan toisia nuoria ja viihtymään hyvän ohjelman parissa sekä tutustumaan moottoripyöräilyyn, mopoihin ja kevytmoottoripyöriin. Paikalla ovat NRJ:n aamujuontajat Janne Lehmonen, Veronica Verho ja Jere Jääskeläinen. Illan pääesiintyjä on Evelina. Miitissä nähdään Globe of Death Show ja Stunt Freaks Teamin oma show. SFT järjestää illan aikana keulimis-, renkaanvaihto- ja moponteippauskisoja. Kaikkien kisojen palkintoina on lahjakortteja mopo- tai kevytmoottoripyöräkortin suorittamiseen. Lisäksi yksi lahjakortti arvotaan kaikkien lipun ostaneiden kesken. Messukeskus järjestää MP-miitin yhdessä NRJ:n kanssa.

Messut lauantainakin auki klo 20 asti!

Messut ovat avoinna: perjantaina 2.2. klo 10-20, lauantaina 3.2. klo 9-20 ja sunnuntaina 4.2. klo 10-17. Lippuja messuille voi ostaa etukäteen edullisemmin verkkokaupasta http://shop.messukeskus.com Ennakkoon ostetut liput maksavat 16 e/13 e. Tapahtuman aikana liput maksavat 20 e/16 e. Lippu MP-miittiin maksaa 10 e ja tapahtumasta saadulla rannekkeella pääsee MP-messuille sunnuntaina veloituksetta.

MP-messut järjestää Messukeskus yhteistyössä Teknisen Kaupan liiton Moottoripyöräjaoston kanssa nyt 13. kertaa. Vuonna 2017 messuilla vieraili 59 000 moottoripyöräilystä kiinnostunutta, koeajoja tehtiin yli 1 200. Messuille osallistui 199 näytteilleasettajaa. Kuvia: http://mediabank.messukeskus.com

Lisätietoja MP-messuista, tiedottaja Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com www.mpmessut.fi #mpmessut