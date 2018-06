M/S Birka Stockholm saapuu Vaasaan ensimmäistä kertaa – laivassa 1500 matkustajaa

Birka Cruises tuo Vaasaan 1500 matkustajaa Tukholmasta ja muualta Ruotsista torstaina 28.6. M/S Birka Stockholm on 177 metriä pitkä ja se risteilee Vaasaan ensimmäistä kertaa. Risteilyaluksen saapumista voi seurata klo 8.30–9.10. Sundomin sillalta tai omista veneistä.

- Hyvän yhteistyön tuloksena risteily saatiin Vaasaan tänä kesänä. 90 % matkoista myytiin viikon sisällä lanseerauksesta, mikä kertoo siitä, että Vaasa ja Vaasan seutu kiinnostavat, toteaa Visit Vaasan toimitusjohtaja Max Jansson.

Risteilypaketit toteutetaan yhteistyössä paikallisten yrittäjien sekä Ruotsin Höga Kustenin kanssa. Risteilijät pääsevät tutustumaan Vaasan keskustaan ja ympäröivään luontoon erilaisten retkien muodossa. Retkipaketteja on varattu mm. merenkurkun saaristoon ja saaristokyliin sekä Vanhaan Vaasaan. Non-stop –bussi kuljettaa matkustajia keskustaan tauotta.

- Toivon, että mahdollisimman moni tulee mukaan seuraamaan risteilyaluksen saapumista ja näin myös toivottamaan risteilijät tervetulleiksi, Jansson kannustaa.

Yleisön toivotaan seuraavan saapumista Sundomin sillalta tai omista veneistään. Satama-alue, jolle alus saapuu, on turvallisuussyistä suljettu.

- Meille on ilo saada Birka Cruises Vaasaan ja toivoimme toki, että yhteistyö jatkuu myös tulevina kesinä. Vaasa on upea kaupunki, jolla on tarjottavana laaja kirjo matkailuelämyksiä aina kansainvälisestä kaupunkikulttuurista maailmanperintöalueen ainutlaatuiseen luontoon ja hiljaisuuteen, lisää viestintäpäällikkö Leena Forsén.

Lisätietoja:

Max Jansson, puh. 040 533 5083, max.jansson@visitvaasa.fi

Medioille:

Satama-alueelle pääsyä varten tarvitaan mediapassi. Median edustajien tulee ilmoittautua sähköpostitse 26.6. klo 14.00 mennessä osoitteeseen max.jansson@visitvasa.fi