MTK haluaa, että Suomi on jatkossakin edelläkävijä eläinten hyvinvoinnissa

Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti annettujen lausuntojen perusteella tehdyistä muutoksista eläinten hyvinvointilakiesitykseen. Esitys laiksi eläinten hyvinvoinnista tullaan antamaan eduskunnalle alkusyksyn aikana. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry näkee lakiesityksen vahvistavan edelleen Suomen roolia edelläkävijänä eläinten hyvinvoinnissa, mutta huomauttaa, että kotimaisen maataloustuotannon jatkuvuus ja kilpailukyky muuttuvassa ympäristössä tulee turvata. MTK korostaa, että uusi laki tulee vaikuttamaan tilojen kannattavuuteen ja näin myös maatalousyrittäjien hyvinvointiin.

– Euroopan tasolla Suomi on edelläkävijä. Uusi eläinten hyvinvointilaki on merkittävä askel kohti parempaa eläinten hyvinvointia. Meillä on tässä eläinsuojelutahojen kanssa yhteinen tavoite - eläinten hyvinvoinnin edistäminen, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila sanoo.

Eläinten hyvinvointilakiesitykseen tullaan hallituksen linjauksen mukaan esittämään, että lintujen ja nisäkkäiden pysyvissä pitopaikoissa eläimillä on oltava jatkuvasti mahdollisuus juoda vettä.

– Vapaan vedensaannin varmistaminen ihmisen hoidossa oleville eläimille tullaan nyt kirjaamaan lakiin. Eläimen riittävän nesteen saannin varmistaminen on hyvän ja laadukkaan eläinten hoidon perusvaatimus. Suomi tulee olemaan ainoa maa Euroopassa, jonka lainsäädännössä tämä fundamentti nyt tullaan laissa varmistamaan, MTK:n asiantuntijaeläinlääkäri Leena Suojala sanoo.

Myös parressa kytkettynä pidettävien lypsylehmien ja -hiehojen jaloitteluvaatimusta tullaan pidentämään ja rajoitus kesäaikaan poistetaan, jolloin jaloitteluvaatimus laajenee ympärivuotiseksi. Emakoiden ja ensikoiden pito tiineytyshäkissä tullaan kieltämään, poikkeuksena tiineyttämisen yhteydessä enintään 8 vuorokautta. Porsitushäkkejä ei kiellettäisi laissa, mutta vapaaehtoista siirtymistä vapaaseen porsitukseen tullaan tukemaan investointiavustuksilla ja hyvinvointikorvauksilla, jotka jatkossa olisivat mahdollisia myös osalle tuotantoa.

MTK muistuttaa, että tuotantoeläinten olosuhteiden kehittämisen tulee pohjautua todelliseen markkinakysyntään sekä kaupan ja kuluttajan haluun maksaa siitä korkeampaa hintaa. Tällöin myös tuotannossa tarvittaviin investointeihin syntyy taloudellisia kannusteita. Toistaiseksi lainsäädäntö on jättänyt tilaa myös elinkeinojen ja teollisuuden omaehtoiselle eläinten hyvinvoinnin kehittämiselle.

