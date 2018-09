MTK ja Suomen kokkimaajoukkue yhdessä maailman suurimmille ruokamessuille Saksassa – Suomi messujen pääkumppani 2019

Jaa

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry ja Suomen kokkimaajoukkue ovat sopineet yhteistyöstä 18.-27.1.2019 Saksassa pidettävillä Grüne Woche -messuilla. Joka vuosi messuilla on vain yksi partnerimaa ja ensi vuonna se on Suomi. Grüne Woche -messut ovat maailman suurin ruoka-alan kuluttajamessutapahtuma. Suomi esittäytyy messuilla omassa hallissaan teemalla ”Grüße aus der Wildnis – Greetings from the Wild.” Messukonseptin “Aus der Wildnis” ja siitä johdetun kumppanimaailmeen on suunnitellut Hasan & Partners.

Yhteistyön tavoitteena on viestiä näyttävästi monipuolisesta suomalaisesta ruokaosaamisesta, kuten arktisesta ruuantuotannosta, vastuullisesti puhtaan luontomme antimista tuotetusta ruuasta, markkinoida Suomea houkuttelevaa ruokamatkailumaana sekä tukea mukana olevia yrityksiä rakentamalla yhteistä Suomi-ruokabrändiä. ”Olemme äärimmäisen tyytyväisiä yhteistyöstä, sillä maajoukkueen tehtävänä on edistää Suomi-kuvaa ja tietoutta raaka-aineistamme kansainvälisillä kilpailuareenoilla. Messuyhteistyö tukee tätä loistavasti, kertoo toiminnanjohtaja Tapio Laine Suomen kokkimaajoukkueesta. ”Haluamme onnitella kokkimaajoukkuetta erinomaisesta työstä ja saavutuksista suomalaisen ruokakulttuurin edistämisessä. Yhteistyö on meille tärkeä, sillä ruoka-alamme näkyvyys ja ruokavienti auttavat maatalouttamme kannattavaan kasvuun. Suomessa kestävät tuotantotavat ja arktiset olosuhteet voidaan nostaa vahvuuksiksi. Tässä on meille ainutlaatuinen kilpailuetu, joka kokkimaajoukkueyhteistyön kautta saadaan messuilla esiin mielenkiintoisella ruuan ja juoman sekä matkailun yhdistävällä tavalla”, toteaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila. Messuvieraat pääsevät tutustumaan suomalaisiin makuihin kokkimaajoukkueen huippuammattilaisten valmistamina koko messujen ajan. Messuvieraiden lisäksi Kokkimaajoukkue hoitaa Grüne Wochen edustustarjoilut sekä 3 500 henkilön avajaisbuffetin. Bryggeri Helsinki in Berlin ravintoloitsija Pekka Kääriäinen vastaa messuravintolan ruoka- ja juomapuolen toteutuksesta yhteistyössä kokkimaajoukkueen kanssa. Suomalainen puhdas arktinen ruoka puhtaasta luonnosta, kestävä suomalainen metsätalous, vihreän talouden puutuotteet ja Suomi rentouttavana elämys- ja luontomatkailumaana saavat erityistä näkyvyyttä vuoden 2019 messuilla. Maakunnat ovat Suomen osastolla vahvasti esillä. Messuilla vierailee vuosittain yli 400 000 kuluttajaa ja tuhansia median edustajia. Messut ovat myös tärkeä verkostoitumis- ja kokoontumispaikka maatalousalan päättäjille ja vaikuttajille ympäri maailman.



Suomen osaston pääjärjestäjä on MTK. Kumppanimaaosasto ja siihen liittyvä tapahtumakokonaisuus ja viestintä toteutetaan yhteistyössä ruotsinkielisen maataloustuottajain keskusliiton SLC:n, Maa- ja metsätalousministeriön, Business Finlandin, Suomen Saksan edustuston sekä Suomen Saksan instituutin kanssa.



Suomesta messuille on tällä haavaa lähdössä yli 50 yritystä. Yritykset ja keskeisimmät yhteistyökumppanit vahvistuvat ja julkistetaan tarkemmin syyskuun aikana. Messutapahtuman yhteydessä luodaan kuluttajien lisäksi kontakteja saksalaisten kauppaketjujen ja ravintolatukkujen sisäänostajiin.



Lisätietoa messuista

Lisätiedot Ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi, MTK Puhelin: +358 20 413 2305, Anni-mari@syvaniemi.fi Toiminnanjohtaja Tapio Laine, Suomen kokkimaajoukkue

puhelin: +358 (0) 40 025 3813, tapio.laine@ctof.fi Kuvatiedot: MTK:n Anni-Mari Syväniemi ja Suomen kokkimaajoukkueen toiminnanjohtaja Tapio Laine. Kuvaaja: Virpi Kulomaa

Avainsanat ausderwildnisGrüneWocheIGW2019kokkimaajoukkueMTKruokakulttuuriyhteistyö

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa Suomen kokkimaajoukkue. Kuva: Virpi Kulomaa Lataa