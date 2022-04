MTK: Kassakriisi ajamassa alas lihan ja kananmunien tuotantoa 

Maatalouden kustannuskriisi alkoi jo viime syksynä energian ja lannoitteiden nopeana kallistumisena. Venäjän kaksi kuukautta kestänyt raaka hyökkäyssota Ukrainassa on johtamassa globaaliin ruokakriisiin, jonka seuraukset voivat olla arvaamattomia. Nyt kriisi näkyy viljaan pohjautuvien rehujen ennätysmäisinä hintoina.

”Kaupan ja teollisuuden on korjattava kaupankäyntitapojaan, että kriiseistä päästään kestävästi yli. Hintasopimukset on nyt monen tuotteen osalta avattu neuvotteluihin, mutta tuloksilla on tilojen kannalta kiire”, Ylinen sanoo.

”Kaikilla kolmella suurella vähittäiskaupan keskusliikkeellä on ollut tietoa liha- ja kananmunatilojen poikkeuksellisen vaikeasta tilanteesta jo ennen sotaa, mutta he eivät pääosin halunneet silloin vielä reagoida.”, ihmettelee Ylinen.

”Suhtautuminen maatalouden ahdinkoon on ollut hämmästyttävän vaihtelevaa ja osin jopa vähättelevää. Osa kaupan alan kommentoijista elää ilmeisen yltäkylläistä elämää eivätkä halua ymmärtää”, hän lisää.

MTK:n lihavaliokunta huomauttaa, että markkinoiden häiriötila vaikuttaa monella tapaa koko ruokaketjuun. Jo viime vuoden aikana joka kymmenes sikatila ja nautakasvattamo lopetti tuotantonsa. Lammastiloilla odotetaan lievennystä vaadittuihin teuraspainoihin, koska nykyisiin painorajoihin pääseminen tulee liian kalliiksi. Sikaloiden lopettaminen taas aiheuttaa porsasruuhkaa niitä tuottavilla tiloilla, ja kananmunatiloilla jätetään kanoja ottamatta rajujen rehukustannusten vuoksi. Monen lihasiipikarjatilan haasteeksi on tullut tuotantosopimus, josta ei voi irrottautua tappioista huolimatta.

Lihavaliokunta kantaa huolta myös kylvöihin valmistautuvista viljatiloista. Viljasato ratkaisee osaltaan myös sen, mitä kotieläintuotannossa tapahtuu.

”Tuleva satokausi on sukupolvemme tärkein. Jos se epäonnistuu sen vuoksi, että viljelijät eivät voi ostaa lannoitteita ja kylvä satokasveja, tilanteen korjaamiseen menee vuosia sotatilanteesta riippumatta”, valiokunnan puheenjohtaja Ylinen korostaa.

