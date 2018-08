MTK-liittojen puheenjohtajat kriisikokouksessa Satakunnassa: kuivuuden takia tarvitaan pikaisia toimenpiteitä

MTK:n liittojen puheenjohtajat kokoontuivat kriisikokoukseen kuivuuden runtelemaan Satakuntaan 1.8. ja vaativat pikaisia toimenpiteitä maatilojen talousahdingon ratkaisemiseksi. Suomen maatalouden kannattavuus on heikentynyt jo usean vuoden ajan. Viime vuonna suoranaisen kadon aiheutti märkyys ja kylmyys, tämän vuoden vitsauksena ovat kuivuus ja kuumuus. Ruotsissa yksittäiset kunnat ja kauppa ovat sitoutuneet markkinoimaan ruotsalaisia tuotteita ja tukemaan näin viljelijää. MTK-liittojen puheenjohtajat vaativat kaupparyhmien johtajilta pikaisia linjauksia siitä, miten kauppa kantaa vastuunsa suomalaisen ruuan tulevaisuudesta.

Normaalisti markkinataloudessa kustannusten nousu ja huono sato kompensoituu hintojen nousulla, Suomen ainutlaatuisilla ruokamarkkinoilla tämä ei kuitenkaan toteudu. Kauppa on valinnut tien, jossa maailman laadukkaimman ruoan ainoa markkinointikeino on halpuutus. Suomalaista maailman parasta voita myydään Euroopan alhaisimpaan hintaan ja Suomalaisen hiehon fileellä kävivät tanskalaiset pokkaamassa maailman parhaan pihvin palkinnon. Tästä huolimatta tuottajahintamme jää reilusti jälkeen vaikkapa Ruotsin hintatasosta.

Ruotsissa vallitsee samanlaiset kuumat ja kuivat olosuhteet kuin Suomessa, pakkoteurastukset ovat käsillä rehun saatavuuden ollessa vaakalaudalla. Ruotsissa yksittäiset kunnat ja kauppa sitoutuvat markkinoimaan ruotsalaisia tuotteita ja tukemaan näin viljelijää. Tämän lisäksi Ruotsissa on päädytty kansallisesti tukemaan vaikeassa tilanteessa olevia viljelijöitä 117 miljoonalla eurolla.

Vaadimme kaupparyhmien johtajilta pikaisia linjauksia siitä, miten kauppa kantaa vastuunsa suomalaisen ruuan tulevaisuudesta. Toimenpiteisiin on ryhdyttävä nopeasti, myöskään suomalaisella kaupalla ei ole tulevaisuutta ilman kotimaista ruuantuotantoa. Ainoastaan hinnalla kilpaileva kauppa tuhoaa suomalaisen elintarviketuotannon.

Kilpailuasetelma ei ole reilu, Suomen tuottajahintoja poljetaan jatkuvasti tuomalla maahan ruokaa, jonka tuottaminen ei olisi Suomessa sallittua. On korkea aika estää lainsäädännöllä sellaisten elintarvikkeiden maahantuonti, jotka eivät täytä suomalaiselle tuotannolle asetettuja kriteereitä. Tällaisia ovat esimerkiksi kanoilla nokkien typistäminen, sioilla saparoiden katkaiseminen ja viljoilla glyfosaatilla pakkotuleennuttaminen.

Suhteutettuna tulotasoomme ruoka on Suomessa Euroopan keskihinnan alapuolella. Hintoihin täytyy saada korotusta ja sen täytyy nyt siirtyä lyhentymättömänä alkutuotantoon.

Lisätietoja:

Johanna Kankaanpää, puheenjohtaja, MTK-Etelä-Pohjanmaa

puh. 040 720 4322, johanna.kankaanpaa(at)mtk.fi

Eerikki Viljanen, puheenjohtaja, MTK:n valtuuskunta

puh. 050 525 2727, eerikki.viljanen(at)mtk.fi.