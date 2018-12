MTK mukaan tukemaan kansainvälisten agritech-startupien syntymistä Suomeen

MTK lähtee mukaan tukemaan uutta Food Founder Programme -ohjelmaa. Haluamme kannustaa erityisesti kansainväliseen kasvuun pyrkivien maatalousteknologian innovaatioiden syntyyn, MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola kertoo. Lisäksi MTK on edelleen rahoittamassa myös maaseudun kasvupolkua.

Uuteen ohjelmaan voi hakea aina ideavaiheesta jo perustettuun yritykseen saakka. MTK-yhteistyö tarjoaa kahdelle parhaiten hakuprosessissa menestyneelle henkilölle tai tiimille Agritech Fellowship -stipendin. Ohjelma perustuu Founder Instituten kansainväliseen startup-koulutusohjelmaan. Ohjelmasta tehdään nyt ensimmäistä kertaa ruokaketjun kehittämiseen erikoistunut ohjelma, jonka suunnittelussa ja toteuttamisessa on mukana alan johtavia yrittäjiä ja tutkijoita Suomesta ja ulkomailta.

Käynnistyvä ohjelma on osa Founder Instituten “Global Centre of Excellence for Food Startups” -yksikköä, joka perustetaan Helsinkiin. Yksikön tavoitteena on auttaa käynnistämään ensi vuonna vähintään 20 uutta kansainvälistä ruokaketjuun erikoistunutta startup-yritystä.

– Suomella on pitkä historia uusien tuotteiden ja teknologioiden tuomisessa kansainvälisille markkinoille. Helsingin valitseminen globaaliksi osaamiskeskukseksi ruuan, ruokateknologian ja maatalousteknologian osalta on erittäin luontevaa. Näin voidaan mahdollistaa ruokaketjun ympärillä tapahtuvien innovaatioiden voimakkaampi vaikutus kansainvälisesti, ja tällä kaikella on merkitystä tulevaisuuden ravinnolle. Helsinki on ihanteellinen testialusta uusille ruokainnovaatioille, jotka Founder Instituten globaali verkosto pystyy auttamaan kaikkialle maailmaan, Founder Institute Suomen johtaja Janne Saarikko sanoo.

Food Founder Programmen haku on nyt avoinna osoitteessa https://fi.co/join/MTK. Viimeinen hakupäivä ohjelmaan on 16.12.2018.

– Maatalouden menestys tarvitsee innovatiivisia yrittäjiä. Ohjelmassa mukana ololla haluamme osaltamme auttaa yrityksiä ottamaan rohkeita kehitysaskelia. Lisäksi parhaillaan voi hakeutua mukaan myös uusiutuva metsä- ja maaseutukasvupolulle, MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola kannustaa.

Uusiutuva metsä- ja maaseutukasvupolulle voi hakea osoitteessa https://www.kasvuopen.fi/kasvupolut/uusiutuva-metsa-ja-maaseutu-kasvupolku. Kasvupolun haku on auki 20.1.2019 saakka.

Lisätietoja:

elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola, MTK ry, puh. 040 502 6810, email: marko.maki-hakola@mtk.fi

johtaja Janne Saarikko, Founder Institute, puh. 040 864 3017, email: janne.saarikko@founderinstitute.net