MTK perustaa luontoarvot.fi palvelun monimuotoisuuden tilan parantamiseksi

MTK komission maaperästrategiasta: terve ja toimiva maaperä on elintärkeä mutta lainsäädännön yläpuolella 18.11.2021 11:01:47 EET | Tiedote

Komissio julkaisi 17.11.2021 esityksensä maaperästrategiaksi vuodelle 2030. Maaekosysteemien elinvoiman ja toimintojen suojelu on välttämätöntä. Sen sijaan komission viittaukset maaperän terveyslakiin, jossa uudella säätelyllä turvattaisiin maaperän hyvä terveys vuoteen 2050 mennessä, ovat epärealistisia. Maaperän toimintoja säätävät merkittävästi sääolot sekä maaperän lähtöaineksen laatu, jotka eivät ole ihmisen käsissä. Se, mikä on säädeltävissä maaekosysteemien toimivuuden kannalta, on jo säädelty. Sen sijaan päivitystä tarvitaan mm. saastumista ehkäisevien lakien osalta, kuten komissio ehdottaa.