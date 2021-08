MTK suunnittelee organisaation päivittämistä

Jaa

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry suunnittelee toimintojensa organisoimista uudelleen. Koska suunniteltavilla toimenpiteillä voi olla henkilöstövaikutuksia, aloittaa työnantaja yt-neuvottelut ensi viikon tiistaina 17.8.2021. Neuvottelut koskevat MTK:n koko henkilökuntaa. Mahdolliset toimenpiteet pyritään panemaan täytäntöön mahdollisimman pian yhteistoimintamenettelyn päätyttyä, joka on työnantajan alustavan arvion mukaan 1.10.2021 mennessä, kuitenkin viimeistään vuoden loppuun mennessä.

– Suunnitelmissa kyse on pitkälti uudelleenorganisoitumisesta, jolla pyrkisimme pitämään vahvan edunvalvontaorganisaatiomme iskussa jäsenkuntamme tulevaisuuden tarpeita varten. Näitä tarpeita näyttää maataloudessa, metsätaloudessa ja laajasti maaseudun elinvoiman ylläpitämisessä riittävän, toteaa MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin.



– Samalla tavoitteena on työyhteisön kehittäminen yhä toimivammaksi asiantuntijaorganisaatioksi ja vetovoimaisemmaksi työyhteisöksi. Tätä hetkeä on edeltänyt yhdessä koko henkilöstön kanssa keväällä aloitettu toiminnallisuuden kehittämisen suunnitteluvaihe, Wallin jatkaa.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Jyrki Wallin, 050 5225 207