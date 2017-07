MTK tuo Maaseudun Keitaan SuomiAreenaan

MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Lunttila: Arktisesta ruuasta onnen Sampo 9.6.2017 11:30 | Tiedote

Maataloustuottajain marssissa sanotaan: ”Kun onnen Sampoa Suomelle me kaivamme roudankin alta”. Tämä kuvaa hyvin sitä sitkoa ja ahkeruutta, jolla talonpoika on nostanut Suomen maailman parhaaksi arktisen ruuan tuottajaksi. Nyt suomalaisen puhtaan ja turvallisen ruuan vienti on lähtenyt liikkeelle. Suomen asema maapallon pohjoisimpana kehittyneenä maatalousmaana tekee Suomessa tuotetusta ruuasta ainutlaatuista, sanoo MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Tommi Lunttila avauspuheenvuorossaan MTK:n juhlaliittokokouksessa 9.6.2017 Helsingissä.