MTK vaatii kaavoitukseen selkeyttä metsätalouden osalta

MTK hallituksen budjetista: Maatalouden kannattavuuskriisin on löydettävä ratkaisuja markkinoilta 29.8.2018 14:40 | Tiedote

Kuivuus on tänä vuonna vaikeuttanut entisestään maataloutemme pitkään jatkunutta kannattavuuskriisiä. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n mielestä hallitus on ymmärtänyt tilanteen vakavuuden, vaikkakaan 65 miljoonan euron lisärahoitus ei riitä poistamaan ongelmia. Nyt on huolehdittava siitä, että kriisitoimet saadaan nopeasti käyntiin ja muut tukien maksatukset aikaistettua. Tärkeintä on, että ratkaisuja maatilojen tilanteen helpottamiseksi on löydettävä markkinoilta.