MTK yhteistyöhön kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelän kanssa - unelmayhteistyö Tokiosta Pariisiin

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ja kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä ovat solmineet yhteistyösopimuksen. MTK toimii seuraavan olympiadin ajan yhtenä Mäkelän pääyhteistyökumppanina. Mäkelän palo suomalaista maataloutta ja kotimaista ruokaa kohtaan antaa luonnollisen lähtöasetelman suomalaisen ruuan sanansaattajana.

Yhteistyökumppanuuden tavoitteena on Mäkelän tukeminen matkalla kohti unelmien tavoittelua, itsensä ylittämistä ja menestymistä arvokisoissa. Pääyhteistyökumppanuuden ydin on kuitenkin yhteinen rakkaus suomalaista maataloutta ja ruokaa kohtaan.

”Maataloussektorin yhteistyökumppani on ollut pitkäaikainen unelmani, enkä voisi olla enemmän innoissani yhteistyöstä. Kotieläintieteiden opiskeluiden myötä ymmärrykseni maataloutta kohtaan on avartunut ja olen oppinut, kuinka iso ja tärkeä rooli maataloudella on yhteiskunnassamme ja kuinka hyvin me teemme asioita Suomessa. Haluan olla mukana kertomassa ja vaikuttamassa asioihin, ja positioni urheilijana mahdollistaa tämän hyvin”, Mäkelä toteaa.

Mäkelällä on vahva kytkös maaseutuun, vaikka on asunut ikänsä kaupungissa, sillä lapsuudenkesät tuli vietettyä isovanhempien viljatilalla, jolloin käytännön työt tulivat tutuksi. Myöhemmin urheilu vei mennessään ja kotieläintieteiden opiskelut toivat Mäkelän lopulta Helsinkiin.

Unelma maataloussektorin yhteistyökumppanista syttyi pari vuotta sitten, kun opiskeluiden myötä ala tuli tutummaksi.

”Odotan yhteistyöltä eniten ihmisten kohtaamisia ja sitä, että opin uutta. Haluan toimia suomalaisen ruuan sanansaattajana ja koen avoimen keskustelun olevan tänä päivänä erityisen tärkeää”.

Myös MTK on innoissaan yhteistyöstä ja tulevasta neljästä vuodesta.

”Yhteistyö on Suomessa ainutlaatuinen ja olemme kiitollisia siitä, että saamme tehdä yhteistyötä Mäkelän kaltaisen urheilijan ja suomalaisen maaseudun puolestapuhujan kanssa”, toteaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

Puhtaalla, kotimaisella ja monipuolisella ruualla on iso merkitys urheilijan arjessa, ja yhteistyön myötä pääsemme seuraamaan Mäkelän elämää huippu-urheilijana sekä kuulemaan hänen ajatuksiaan suomalaisesta ruuasta ja maaseudusta. Mäkelän ja MTK:n yhteistyö kestää vuoden 2024 loppuun asti.

”Huippu-urheilijana Kristiina voi kiinnostavalla tavalla välittää viestiä suomalaisen ruuantuotannon merkityksestä ja vahvuuksista sekä ylipäätään puhtaan, terveellisen ja ravitsevan ruokavalion merkityksestä hyvinvoinnille. Opiskelijana ja esikuvana periksiantamattomuudesta ja itsensä haastamisesta Mäkelä on myös omiaan houkuttelemaan nuoria luonnonvara-alan opintojen ja alan haasteiden pariin”, toteaa MTK:n viestintäjohtaja Klaus Hartikainen.

Lisätietoja:

Juha Marttila, MTK:n puheenjohtaja

juha.marttila@mtk.fi

050 341 3167

Klaus Hartikainen, MTK:n viestintäjohtaja

klaus.hartikainen@mtk.fi

040 169 2060

Harri Halme/Mäkelän tiedotus

harri.halme@welho.com

040 7545 104