MTK: Hallitus ei voi leikata maatalouden kriisirahasta

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila varoittaa Petteri Orpon hallitusta leikkaamasta edeltäjänsä päättämästä kustannuskriisituesta maataloudelle. Sanna Marinin hallitus osoitti maaliskuun alussa maatiloille yhteensä 95 miljoonaa euroa kriisitukea sähkön ja lannoitteiden rajun hinnannousun kompensoimiseksi. Heinäkuun lopussa päättyneessä haussa kustannustukea jäi tiukkojen ehtojen takia käyttämättä noin 65 miljoonaa euroa.

”Tämä raha tarvitaan maatiloilla välttämättä. Korkojen nousu kurittaa investoineita ja toimintaansa kehittäneitä tiloja. Valtion ja EU:n maksamat tuet puolestaan viivästyvät, mikä heikentää entisestään tilojen kireää maksuvalmiutta. Lisäksi keskeisten tuotantopanosten hinnat ovat taas lähteneet nousuun”, puheenjohtaja Marttila sanoo.

Marttila painottaa, että hallituksen on käytettävä kaikki keinot varmistaakseen kustannuskriisistä kärsivien tilojen jatko. Tähän työhön yhdessä hallituksen kanssa ovat myös tuottajajärjestöt sitoutuneet.

”Hallitusohjelman tahtotila on vahva ja selkeä suomalaisen maatalouden ja ruuantuotannon pelastamiseksi. Nyt on näyttöjen aika. Alku on surkea, jos hallituksen aikeet ja teot eivät kohtaa”, Marttila toteaa.

MTK:n puheenjohtaja muistuttaa, ettei Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama epävakaus maailman ja Euroopan ruokamarkkinoilla ole ohi. Kriisi koskee myös suomalaista ruokaturvaa.

Lisätietoja:

Juha Marttila, puheenjohtaja, 050 341 3167

Jyrki Wallin, toiminnanjohtaja, 050 522 5207