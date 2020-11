MTK:lta seitsemän ohjelmakohdan esitys EU:n elpymisrahojen käyttöön

MTK:n Juha Marttila maailman ruokapäivänä: Viljelijät ovat ruokasankareita 16.10.2020 08:40:27 EEST | Tiedote

Koronakriisi ja ilmastonmuutoksen aiheuttama sään ääri-ilmiöiden yleistyminen ovat nostaneet ruokaturvan merkitystä niin maailmalla kuin Suomessa. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n puheenjohtaja korostaa, että juuri nyt on koko maailmassa huolehdittava viljelijöiden toimeentulosta ja kyvystä sopeutua ilmastonmuutoksen ja koronakriisin aiheuttamaan myllerrykseen. MTK on maailman viljelijäjärjestön jäsen ja kanavoi apua vähiten kehittyneiden maiden viljelijöille suomalaisen kehitysyhteistyöjärjestö Food and Forest Development Finlandin (FFD) kautta.