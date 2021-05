MTK:n ja Luomuliiton yhteistyö tiivistyy

Suomen metsänieluilla ei saa maksattaa muiden EU-maiden ilmastotavoitteisiin pääsyä 22.4.2021 14:29:12 EEST | Tiedote

EU:n ilmastolaista saavutettiin alustava sopu EU:ssa. Lain myötä EU:n tavoite ilmastoneutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä kirjataan oikeudellisesti sitovaksi velvoitteeksi ja ilmastolakiin sisällytetään EU:n vähintään 55 prosentin ilmastotavoite vuodelle 2030. MTK:n mielestä EU-ilmastotavoitteiden kiristäminen on tarpeen ja on hyvä, että hiiliviljelylle luodaan mahdollisuuksia. Hiiliviljely on kuitenkin määriteltävä selkeästi. Hiiliviljelynä MTK näkee kaiken viljelytoiminnan, joka pyrkii vähentämään maan multavuuden katoa tai lisäämään maan hiilipitoisuutta.