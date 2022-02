MTK:n ja S-ryhmän ruokakassivertailu paljastaa suomalaisten ruokaostosten ravitsemus- ja ilmastovaikutukset

MTK:n johtokunta vaatii maatalouden kustannuskriisiin nopeita ratkaisuja 21.1.2022 15:14:27 EET | Tiedote

Viime kesästä lähtien on uutisoitu maatalouden tuotantokustannusten rajusta noususta ja tästä johtuvasta maatalouden kannattavuuden voimakkaasta heikkenemisestä, kun kustannusnousua ei ole saatu siirrettyä tuottajahintoihin. Tuotantopanosten hinnannousu jatkuu edelleen ja kustannustaso näyttää pysyvän ennätyksellisen korkealla, eikä ratkaisua maatalousyrittäjien ahdinkoon ole löydetty. * * * MTK:n johtokunta vaatii valtiota ryhtymään järeisiin toimiin ruokamarkkinoilla. Syksyn lupaukset on lunastettava. Lisäksi on välittömästi valmisteltava historiallisen mittavat rahoitusjärjestelyt, joilla helpotetaan maatalouden luottopulaa. Aika lasketaan viikoissa. Uhkana on suomalaisen ruokajärjestelmän romahtaminen.