MTK:n Marttila Berliinin ruokamessuilla: Suomella on paljon tarjottavaa laatua vaativalle kuluttajalle

Kotimainen kinkku on tuotettu omien kansallisten vaatimustemme mukaisesti - possun saparo kertoo enemmän kuin luuletkaan 12.12.2017 09:49 | Tiedote

Tutkimusten mukaan tuotantoeläinten hyvinvointi on tärkeää sekä kuluttajalle että tuottajalle. Kotimainen eläinsuojelulainsäädäntö vaatii sianlihantuotannolta enemmän kuin EU-direktiivi. Tärkein näistä vaatimuksista on sikojen kasvattaminen niin, että niiden saparo on pitkä, eikä sitä saa katkaista. Saparon katkaiseminen on kokonaan kiellettyä EU:n alueella vain Suomessa ja Ruotsissa.