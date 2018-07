MTK:n Marttila: EU-politiikan varmistettava ruuan huoltovarmuus Suomessa

Tämän vuoden kuivuus ja viime syksyn voimakkaat sateet ovat lisänneet maatilojemme taloudellista ahdinkoa. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n puheenjohtaja Juha Marttilan mukaan valmisteilla olevan uuden EU:n maatalouspolitiikan on varmistettava tuotannon jatkuminen Suomessa myös äärioloissa, jotta voimme pitää kiinni nykyisestä tuotannon tasosta.

Alkukesän poikkeuksellinen kuivuus on heikentänyt sato-odotuksia ympäri maan. Vilja-, öljy- ja juureskasvien sato-odotukset ovat monilla alueilla alle puolet normaalista. Myöhään orastuneilta viljapelloilta ei välttämättä pystytä lainkaan korjaamaan markkinakelpoista satoa. Lisäksi monen kotieläintilan rehusato on vaarassa. Ahdinkoa on viime syksyn sateiden lisäksi lisännyt se, että tuotantopanosten, kuten rehujen, lannoitteiden ja polttoaineiden hinnat ovat samaan aikaan kohonneet.



- Kaikki kivet on nyt käännettävä kuivuudesta kärsivien tilojen auttamiseksi, jotta oman ruokamme tuotanto ei vaarannu, Marttila sanoo.



Suomalaisen ruuantuotannon huoltovarmuus on kiinni EU:n päätöksistä. MTK:n mukaan EU:n on valmisteilla olevassa vuoden 2020 jälkeisessä maatalouspolitiikassa varmistettava tuotannon jatkuminen koko Suomessa.



- Suomen huoltovarmuus ja turvallisuus velvoittavat hallitustamme neuvottelemaan EU:n kanssa vahvat sopimukset maataloutemme turvaamiseksi. Eräs suuri ongelma nykyisessä maatalouspolitiikassa on, että maamme on tukipolitiikan kautta jaettu kahteen osaan. Tähän meidän on pyrittävä saamaan määrätietoisesti parannusta, Marttila korostaa.



Maataloutta tuetaan tavalla tai toisella eri puolilla maailmaa ruokaturvan takia sekä siksi, että viljelijä saisi kohtuullisen korvauksen työstään ja kuluttaja turvallista ja laadukasta ruokaa kohtuuhinnoin. Viljelijä ottaisi koko tulonsa mieluiten markkinoiden kautta, mutta se ei nykymaailmassa tahdo onnistua.



- Nyt jos koskaan kaupan on tilitettävä isompi siivu kuivuudesta kärsivälle tuottajalle. Muuten kotimaiselle kaupalle tulee pula suomalaisesta ruuasta hyvin pian, Marttila sanoo.



Marttila toivoo joustoa myös maatilojen rahoittajilta, sillä velkaantuneet tilat joutuneet kohtuuttomaan tilanteeseen maailman kriisien ja poikkeuksellisten säiden vuoksi.



- Pankkien on etsittävä kaikki mahdolliset joustot, jotta yrittäjäperheille annetaan mahdollisuus nostaa tilansa talous terveeksi, Marttila esittää.



Kuluttaja voi vaikuttaa maatilojen ja tuotannon säilymiseen Suomessa suosimalla kotimaista ruokaa. Mahdollisimman vakaan ja ennustettavan tukipolitiikan lisäksi Suomen on myös kasvatettava ruokavientiään.

- Meillä on vientiin paljon vahvuuksia, kuten puhdas ilma, maaperä ja vesi sekä eläinten hyvinvointi ja antibioottivapaus kotieläintuotannossa, Marttila sanoo.

Maataloudestamme hyötyy koko ruoka-ala, joka työllistää Suomessa nykyisellään 13 prosenttia kaikista työllisistä.



MTK:n järjestää tänään paneelikeskustelun ruuantuotannon huoltovarmuudesta Suomi Areena lavalla. Aiheesta keskustelevat puheenjohtaja Juha Marttila, MTK, perustuotanto-osaston johtaja Jyrki Hakola, Huoltovarmuuskeskus, pääsihteeri Kristiina Kumpula, SPR ja toimitusjohtaja Kari Luoto, PTY.



Lisätietoja

puheenjohtaja Juha Marttila, 050 341 3167