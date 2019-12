MTK:n Mauno Ylinen Hämeessä: Ilmastokeskustelu oikeille raiteille – ratkaisu hiilensidontaan on maa- ja metsätaloudessa

MTK:n 2. puheenjohtaja Mauno Ylinen pitää ilmastonmuutoksen ympärillä käytyä keskustelua kummallisena. Ruuantuotannosta ja metsien hakkuusta on tehty syntipukki ilmastonmuutokseen. Ylinen vaatii keskustelua käytäväksi oikeilla argumenteilla, jossa ongelman ratkaisun avaimet ovat maa- ja metsätaloudessa. Ylinen puhui MTK Hämeen syyskokouksessa 4.12.2019 Turengissa.

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n raportit ovat huolestuttavaa luettavaa. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus kohoaa ja maapallon keskilämpötila nousee. Lämpötilan nousu aiheuttaa osaksi arvattavia ja osaksi arvaamattomia vaikutuksia maapallolla. Nyt edullisilla maatalousalueilla kuivuus ja aavikoituminen lisääntyvät samalla kun sään erilaiset ääri-ilmiöt aiheuttavat omat ongelmansa.

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden lisääntyminen johtuu suurelta osin fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Suomen hiilidioksidipäästöt ovat vain 1 promille maapallon kokonaispäästöistä.

- Vaikka Suomen toimet yksinään eivät tilannetta muuta, on meidänkin tehtävä osuutemme. Tavoite hiilineutraalista Suomesta vuonna 2035 on tavoittelemisen arvoinen, sanoo Ylinen.

Viime aikojen hypetyksessä on ratkaisua haettu ruuantuotannosta, kasvisten syönnin lisäämisestä ja kotieläintuotannon vähentämisestä. Keskustelussa menevät puurot ja vellit pahemman kerran sekaisin ja kotieläintuotannon syyllistäminen saa suhteettomat mittasuhteet.

- Ei voi välttyä ajatukselta, että kotieläintuotantoa vastustavat tahot näkivät mahdollisuuden käyttää ilmastonmuutosta keppihevosenaan omien tarkoitusperiensä ajamiseen, Ylinen huomauttaa.

- On totta, että ruuantuotannolla on ilmastovaikutuksia. Märehtijöiden röyhtäyksissä on hiilidioksidia ja metaania. Lehmä tuottaa nämä kaasut sulattaessaan syömäänsä ruohoa, joka kasvaessaan on sitonut hiiltä. Lehmä on hiilen kierrättämisen ammattilainen, sen syyllistäminen osoittaa arviointikyvyn puutetta.

Maailman kasvava väkimäärä edellyttää ruuantuotannon lisäämistä 50 prosenttia seuraavan 30 vuoden aikana.

- Tästä tuotannon kasvusta myös meidän Suomessa on kannettava vastuumme. Fossiilisista polttoaineista eroon pääseminen edellyttää merkittävää bioenergian tuotannon lisäämistä. Tämä tapahtuu omalta osaltaan myös suomalaisilla pelloilla ja metsissä. Puheet peltojen viljelemättä jättämisestä ja metsien hakkuiden kieltämisestä ovat tästä näkökulmasta täysin vastuuttomia, sanoo Ylinen.

Lisätietoja: Mauno Ylinen, MTK:n 2. puheenjohtaja, 040 521 2642