MTK:n metsäpoliittiset ilmastokeinot - Metsien ilmastohyödyt saavutetaan aktiivisella hoidolla ja käytöllä

4H-kerholaisten uudistettu TOP-tehtäväsivusto tarjoaa mielekästä tekemistä 12.1.2023 07:30:00 EET | Tiedote

Kerholaisille ja kerhonohjaajille suunnattu uudistettu TOP-tehtäväpankki on julkaistu. Uudistuksessa on muun muassa parannettu sivuston käytettävyyttä. Tehtävät ja reseptit on helpompi etsiä sivustolla uuden, kätevän hakutoiminnon kautta. Lisäksi sivustolla on raikas kuvamaailma.