MTK:n metsävaltuuskunnan 80-vuotisjuhlaseminaari ja kokous Hanasaaressa 2.-3.11.

Muovijätteet, sähköautojen akut ja maa- ja metsätalouden biopohjaiset jäte- ja sivuvirrat hyötykäyttöön 28.10.2022 11:48:06 EEST | Tiedote

TREASoURcE on nelivuotinen (2022-2026) EU:n Horisontti Eurooppa –ohjelman rahoittama hanke. Hankkeen tavoitteena on edistää kiertotaloutta alueellisten kiertotalouspilottien avulla. Piloteissa ovat mukana hyödyntämättömät muovijätteet, sähköautojen akut ja maa- ja metsätalouden biopohjaiset jäte- ja sivuvirrat. MTK on projektissa mukana vauhdittamassa kiertotaloutta maa- ja metsätaloussektorilla.