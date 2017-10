MTK:n Tiirola Metsävaltuuskunnan kokouksessa: Kuitupuun halpuutus uhkaa metsäsektorin tulevaisuutta

Tiirola ehdottaa puumarkkinatilanteen ratkaisuksi kokorunkohinnoittelua ja antaa metsäyhtiöille sapiskaa valtakirjakauppojen ohituksista.

Puumarkkinoiden perusongelma on ollut tukin ja kuidun välinen hintasuhde. - Kotimaisen mäntykuidun hakkuita tehdään ennätyksellisesti, mutta hintakäyrä ei ole ylöspäin värähtänyt, sanoi Tiirola.

Tilanne näyttää Metsä Groupin, Stora-Enson ja UPM:n tekemien kuitupuun käytön lisäysinvestointien jälkeen jatkuvan valitettavasti täysin muuttumattomana. - Eri puutavaralajeista maksettavat hinnat eivät perustu niistä valmistettujen tuotteiden kannattavuuteen.

Maksajaksi tässä puumarkkinapolitiikassa joutuvat lyhyellä aikavälillä yksityiset sahat, pitkällä aikavälillä kärsii koko suomalainen metsäala, ellei harvennuspuulle löydy nykyistä selvästi enemmän kysyntää. - Toivottavasti mahdollisimman moni investointihankkeista menee maaliin ja kuitupuulle tulee kokonaan uusia ostajia.

- Vallitsevassa puumarkkinatilanteessa olen vakavasti pohtinut nykyisen puutavaralajihinnoittelun mielekkyyttä eli runkojen jakoa tukkiin ja kuituun. Runkohinnoittelusta on jo hyviä kokemuksia, se ainakin yksinkertaistaisi merkittävästi puukaupan hinnoittelua sekä poistaisi metsänomistajilta puun katkontaan liittyvää riskiä, totesi Tiirola.

Puumarkkinoiden yleisilmapiiriin Tiirola on kohtalaisen tyytyväinen. Puukauppaa on käyty hyvällä tahdilla, markkinahakkuut ovat ennätystasolla ja puutuotteiden vienti vetää todella hyvin. - Tyynen pinnan alla kuitenkin kuohuu, ja puukaupassa havaituista epäkohdista saan jatkuvasti yhteydenottoja, Tiirola tunnusti.

Metsänomistajien antamien valtakirjojen ohittaminen on Tiirolan mukaan edelleen valitettavan yleistä ja nakertaa luottamusta puumarkkinoilla. Metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppa turvaa, että kaikki yksityiset puun myyjät saavat puukaupoissaan markkinatilanteen mukaisen hinnan. Puun ostajien sopimusasiakkailleen tarjoama hintatakuukin perustuu siihen, että puumarkkinoilla on myös kilpailtuja leimikkoja. - Valtakirjojen ohittaminen osoittaa puun ostajilta ylimielisyyttä ja on kaikkien hyvien kauppatapojen vastaista, Tiirola jyrähtää.

Valtakirjakauppoihin liittyvä välinpitämättömyys on konkretisoitunut puumarkkinaosapuolten yhdessä kehittämässä sähköisessä puukauppapaikka Kuutiossa, joka otettiin käyttöön keväällä. Kuutiossa tarjouksia jätetään miten ja mihin sattuu tai sitten ei ollenkaan. - Kehotan kaikkia puun ostajia tarkistamaan sähköiseen puukauppapaikkaan liittyvät toimintatapansa, Tiirola sanoi.