MTK:n tuottajaliittojen puheenjohtajat: Suomen ruokavarmuus on pelastettavissa

Viime vuoden kuivuuden kutistama sato kärjisti maanviljelyn tuotantokustannusten nousun ja alhaisten tuottajahintojen ristiriidan kannattavuuskriisiksi jo viime syksynä. Suuri osa tiloista oli joutunut ostamaan luotolla jo viime satokauden tuotantopanokset. Katovuoden tuloilla ja Ukrainan sodan myötä räjähtäneillä hinnoilla monilla tiloilla ei ole ollut mahdollisuutta tuotantopanosten hankintaan tälle satovuodelle.

Tämän satokauden tuotannon ja Suomen huoltovarmuuden varmistamiseksi maatiloille tarvitaan nopeasti huoltovarmuuden hätärahoitusta tuotantopanosten hankintaan.

Valtionvarainministeri Saarikko kertoi viime viikolla 300 miljoonan euron huoltovarmuuspaketin kohdentamisesta maataloudelle. MTK:n alueellisten tuottajaliittojen puheenjohtajat kiittävät hallitusta viljelijöiden hädän ymmärtämisestä ja hätärahoituksen kohdentamisesta kevään kylvöjen turvaamiseen.

MTK:n liittojen puheenjohtajat kuitenkin korostavat samaa asiaa kuin ministeri Saarikko omassa tiedotustilaisuudessaan.

- Kyse on hätärahoituksesta, kestävä pidempiaikainen ratkaisu on vain markkinoilla. Valtion hätärahoitus turvaa kylvöt, mutta tuottajahintojen on noustava vuositasolla miljardilla eurolla turvataksemme suomalaisen ruuan jatkuvuuden. Jos tämä lasketaan kuluttajaa ja päivää kohden, merkitsisi se 50 sentin lisäystä päivittäisiin ruokamenoihin, muistuttavat tuottajaliittojen puheenjohtajat.

Ruokavalion vaikutus ruokaturvaan?

Julkinen keskustelu ruuan riittävyydestä on pyörinyt osittain sivuraiteilla. Useamman kerran on ilmaistu, että Suomen ruokaturva on pelastettavissa siirtymällä pelkästään kasvisruokaan. Tämä ajatus on useastakin syystä harhaanjohtava. Ei ole sattumaa, että Suomen maatalous nojaa tällä hetkellä vahvasti kotieläintuotantoon.

Suomen ilmasto on viileä, sadanta yleensä runsas, talvi pitkä ja kesä lyhyt, mutta intensiivinen. Näistä syistä vain parhailla pelloillamme pystytään tuottamaan leipäviljoja. Esimerkiksi viime vuoden kaurasadosta vain 11 % täytti elintarvikekauran laatuvaatimukset. Valtaosalla pelloistamme on kuitenkin mahdollista saada hyvät sadot nurmesta, rehuviljasta ja valkuaiskasveista säilörehuna. Arktisessa ulottuvuudessamme rehukasveilla pystytäänkin kotieläimien kautta tuottamaan maailman laadukkainta raaka-ainetta elintarvikkeita jalostavalle teollisuudelle.

Suomen elintarvikeketju on keskittynyt nykyisellään pitkälti kotieläintuotannon ympärille. Jalostava teollisuus työllistää 300 000 suomalaista ja on maailmankin mittakaavassa uudenaikainen ja tehokas. Valitun toimintamallin muuttaminen kasvisruokaa suosivaksi vaarantaisi huoltovarmuuttamme sekä aiheuttaisi valtavat taloudelliset menetykset niin arvottomaksi muuttuvassa infrassa kuin menetettyinä työpaikkoina.

- Ruoka ei ole koskaan ollut Suomessa niin halpaa kuin se on viime vuodet ollut. Hinnat tulevat nyt nousemaan maailmalla ja meillä. Suomalaiset viljelijät ovat valmiita turvaamaan ruuan riittävyyden suomalaisille, kunhan saamme siihen aidon mahdollisuuden, painottavat MTK:n tuottajaliittojen puheenjohtajat.

Lisätietoja: Eerikki Viljanen, maanviljelijä, MTK Uusimaa, MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja, 050 525 2727

