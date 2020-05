MTK:n vientijohtaja: Atrian diili Japaniin viitoittaa suomalaisen lihan vientibrändäystä

Onko hallitus tyrimässä kausityövoiman saannin? – MTK vaatii välittömästi vastauksia Haavistolta ja Haataiselta 26.4.2020 17:42:36 EEST | Tiedote

Vihannesten ja marjojen sato on uhattuna. Normaalikesinä suomalaista työvoimaan on ollut mahdotonta saada riittävästi maaseudun kausitöihin. Tämän vuoksi ulkomaisten työntekijöiden merkitys on ollut ratkaiseva. Koronakriisin vuoksi tilanne on poikkeuksellinen: Kokeneet tekijät eivät pääse Suomeen ja samalla kotimaassa on runsaasti lomautettuja, joiden osaaminen ei välttämättä riitä kaikkiin työtehtäviin.