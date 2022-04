MTK:n Wallin: Kauppa ja teollisuus neuvottelevat nyt viljelijöiden rahoista

Kustannusten raju nousu on lamauttamassa nopeasti maatilojen toimintaa. Wallin kiirehtii kustannusten nousuun vastaavien hinnankorotusten viemistä nopeasti ruokaketjun läpi maatiloille. - Tekojen kanssa ei voi odottaa kylvöjen yli, Wallin toteaa.

Korona-ajan kuluessa ja Ukrainan sodan alettua suomalaiset kuluttajat ovat osoittaneet vahvaa tukeaan suomalaista työtä kohtaan laajalla rintamalla. Kotimainen ruoka ja energia uskottavan puolustuskyvyn rinnalla ovat nousseet erityisen tärkeäksi. Myös valtiovalta on reagoinut tilanteeseen ja viestittänyt jo käytännön toimillaan myönteistä tahtotilaansa kotimaista tuotantoa kohtaan. Suomalainen ruokamarkkina on todettu Suomessa jopa sairaaksi. Viljelijän katseet ovat nyt tiiviisti kevätkylvöjen kynnyksellä ruokaketjun vahvimman eli kaupan ja toiseksi vahvimman, elintarviketeollisuuden suuntaan. Tekojen kanssa ei voi odottaa kylvöjen yli.

Ukrainan sota on muuttanut ja muuttaa myös pidemmällä aikavälillä monia tuttuja, toimivia ja turvallisia rakenteita koko maailmassa. Suomi saa niistä myös osansa. Välittömimmät vaikutukset näkyvät turvallisuuspolitiikassa, energiantuotannossa ja ruoantuotannossa. - Lohdullista on, että Suomella on suhteessa moneen muuhun maahan hyvät lähtökohdat menestyä myös tulevaisuudessa, totesi Wallin.

Kasvu kannattaa rakentaa suomalaisten vahvuuksien varaan, joista kärkeen voidaan nostaa vakaa toimintaympäristö, kansakunnan hyvä osaamistaso ja mittavat luonnonvarat. Vakaa toimintaympäristö edellyttää silti nyt lisätoimia ja osaamisesta täytyy pitää huolta. - Erityisesti mittavat uusiutuvat luonnonvaramme on valjastettava talouskasvun veturiksi, muistutti Wallin.

Näistä aineksista on Wallinin mukaan täysin mahdollista rakentaa polkua uuteen nousuun. Parhaimmillaan Ukrainan sodan aiheuttama shokki on käännettävissä myös kansalliseksi voitoksi. Odottamalla asiat eivät kuitenkaan muutu, eikä varsinkaan ilman epäkohtien oikaisua.

- Erityisen huolissani olen äärettömästä hitaudesta ja kankeudesta, jota suomalaisessa ruokaketjussa on ollut ja on edelleen tällaisenkin kriisin keskellä. Kuluttajan tahtotila on selvä ja vastuulliseksi itseään mainostavan kaupan on nyt aika luoda käytännön toimillaan luottamusta ja tulevaisuudenuskoa kylvöjään ja tulevaa tuotantoaan pohtiville viljelijöille.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Jyrki Wallin puh. 050 5225207