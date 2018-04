MTV Uutisten Merja Ylä-Anttila siirtyy YLE:n toimitusjohtajaksi

Yli 30-vuotisen menestyksekkään uran MTV:n uutistoiminnassa tehnyt vastaava päätoimittaja ja Mediahub Oy:n toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila on valittu Yleisradion toimitusjohtajaksi 1. syyskuuta 2018 alkaen. MTV Uutisten vt. päätoimittajaksi ja Mediahub Oy:n vt. toimitusjohtajaksi on nimitetty uutistuotantojohtaja Tomi Einonen. Ylä-Anttila jatkaa MTV:n palveluksessa elokuun loppuun saakka, tukien siirtymäkauden ajan Einosta uusissa tehtävissään.

Lähes koko työuransa MTV:n palveluksessa toiminut Merja Ylä-Anttila on tehnyt ainutlaatuisen työn riippumattoman ja laadukkaan suomalaisen uutistoiminnan kehittämiseksi. Kesätoimittajana Pöllölaaksossa aloittanut ja 80-luvun puolivälissä MTV Uutisiin vakinaistettu toimittaja on tullut tunnetuksi paitsi uutispalvelun väsymättömänä innovaattorina, myös Suomen johtaviin kuuluvana yhteiskunnan ja politiikan asiantuntijana.

”MTV on minulle rakas työpaikka, joka on tarjonnut yli 30 vuoden ajan haasteita, iloa, inspiraatioita ja uutisvoittoja. Pöllölaaksolla tulee aina olemaan paikka sydämessäni. Urheilutermein MTV:tä voi kutsua kasvattiseurakseni, jonka antamin kokemuksin, opein ja näkemyksin uskallan tässä vaiheessa uraani ottaa uuden askeleen”, Merja Ylä-Anttila kertoo ja jatkaa: ”Minulla on ollut kunnia olla rakentamassa MTV:stä Suomen toista johtavaa televisiotaloa, jonka uutistoiminnalla on suomalaisten päivittäisen informaation lähteenä äärimmäisen tärkeä rooli. Tiimimme tuntien tiedän, että Suomessa jatkuu naapuriin siirtymiseni jälkeenkin ammattitaitoinen kaupallisen television uutistoiminta. Sen rooli on jatkossakin tarjota laadukas ja riippumaton vaihtoehto Yleisradiolle ja siten ylläpitää arjessamme moniarvoista journalismia.”

”Emme voi liioitella uutisten asemaa yhtenä MTV:n menestystekijöistä ja Merjan roolia siinä. Hänen ja luotsaamansa tiimin merkitys suomalaisten sivistäjänä ja tiedonjanon sammuttajana on kansallisessakin merkityksessä tärkeä. Olen luonnollisesti pahoillani siitä, että Pöllölaakso menettää Merjan, mutta ei onneksi kauas. En voisi olla enemmän ylpeä siitä, että juuri hänet on valittu kyseiseen tehtävään”, MTV:n toimitusjohtaja Jarkko Nordlund kiittää ja jatkaa: ”YLE:n hallituksen tekemä valinta konkretisoi Merjan alallamme nauttimaa laajaa arvostusta. Valinta myös varmistaa, että dialogi Suomen tärkeimpien televisiotalojen välillä jatkuu jatkossakin avoimena. Me täydennämme toisiamme varmistaen, että suomalaiset saavat jatkossakin nauttia laadukkaasta ja riippumattomasta uutistoiminnasta.”

Merja Ylä-Anttila on MTV:n palveluksessa elokuun loppuun saakka. Hänen tehtävänsä MTV Uutisten vt. päätoimittajana ja Mediahub Oy:n vt. toimitusjohtajana ottaa yhtiön nykyinen uutistuotantojohtaja Tomi Einonen 17.4. alkaen. Ylä-Anttila tukee Einosta uusissa tehtävissään kesäkuun loppuun saakka. Pitkän ja arvostetun uran suomalaisen television uutistoiminnassa tehnyt Einonen on työskennellyt MTV:ssä vuodesta 1999 lähtien.